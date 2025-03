"Encima nos debe": una de las exabogadas de Mauro Icardi sacó los trapitos al sol y expuso cuánto dinero les pagó el futbolista y cuánto les debe

Tras el fuerte episodio que se vivió en el Chateau Libertador el pasado viernes, y que tuvo como protagonista a Mauro Icardi, las tres abogadas que lo representaban en el ámbito legal decidieron renunciar a su defensa: Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero.

Mientras se define quién representará en la Justicia al futbolista, el pasado lunes 17 de marzo se conoció una contundente información sobre las exletradas del deportista.

Elba Marcovecchio fue una de las tres abogadas que renunció a la defensa del futbolista por lo que ocurrió en el edificio.

Al mediodía, Carlos Monti en MBA contó que, en ese momento, Mauro se encontraba reunido con Marcovecchio: "Él está suplicándoles que no lo dejen, que quiere seguir adelante. El tema son las otras abogadas: Guadalupe Guerrero y Lara Piro".

"Eso tiene dos puntas: Icardi quiere que solo Elba Marcovecchio lo represente, o que no consigue que nadie lo represente", sumó Juan Etchegoyen. "Ellas, aunque presenten la renuncia en conjunto como hicieron, no pueden abandonar al cliente hasta que este consiga un nuevo abogado", fue la respuesta por parte de Nancy Duré.

El deportista estaría buscando a alguien que lo represente en la Justicia.

"Él intentó con Burlando, que no quiso saber nada, y al mismo tiempo hay otros abogados que quieren llegar a él porque es una causa muy importante", añadió la panelista, mientras Monti revelaba que el fin de semana el futbolista estuvo conversando con la doctora Ángela Burgos.

"Él habló con ella este fin de semana, pero ella está en Córdoba y hasta ayer a la noche, en lo que no se ponían de acuerdo es en el monto que ella querría cobrar", detalló el comunicador. "Pero el dinero no es problema para Icardi", expresó Nancy.

Lara Piro reveló el dinero que les pagó Mauro y lo que les debe.

"No, pero parece que sí, y ella me blanqueó cuando le pidió. Además, parece que dentro del estudio de Marcovecchio, parte de los honorarios los paga el Galatasaray, no Icardi", comentó Carlos.

Fue entonces que Santiago Riva Roy reveló: "El sábado le pregunté a Lara Piro si es verdad que ellas cobran por su representación 100 mil dólares mensuales. Me escribió 'Ja, infamia. Ni el 10 por ciento de eso y encima nos debe. Nos pagó una sola vez'". "Tanto avión privado y no pueden pagar un abogado", lanzó filosa Duré, al mismo tiempo que le recomendó un "abogado 24/7 porque cuando lo dejaron solo dos horas hace cualquiera".