Filtran por qué Wanda Nara está obsesionada con la China Suárez, tras el escándalo con Mauro Icardi en el Chateau

El escándalo protagonizado por Mauro Icardi en el Chateau Libertador generó una fuerte reacción en redes y medios. El futbolista irrumpió en el edificio donde vive Wanda Nara y se negó a bajar a su hija de los brazos, lo que provocó la intervención de la policía. La situación sigue presente en los medios y desató muchos comentarios, como por ejemplo, Mauricio D’Alessandro, quien brindó su análisis sobre el episodio

En medio de este escenario, otros periodistas también opinaron al respecto e, incluso, Viviana Canosa tomó postura en la polémica de Wanda. Además, surgieron detalles que explican por qué la modelo insiste en que la China Suárez no tenga contacto con sus hijas. Su entorno cercano reveló información clave sobre esta decisión que tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que parecía.

El motivo por el que Wanda Nara no quiere a la China Suárez cerca de sus hijas

En el alboroto que se produjo y que dio lugar a teorías sobre el enfrentamiento, Damián “El chaqueño”, un amigo de confianza de Wanda Nara, contó que la principal preocupación de la mediática es la posibilidad de que Mauro Icardi intente llevarse a sus hijas a Turquía sin su consentimiento. "Algo que no es menor es que la ley turca es muy machista y siempre favorece al hombre. Entonces, todas las de ganar siempre las tiene el papá en este caso", explicó.

A su vez, en el círculo de Nara sostienen que la China Suárez tuvo un papel clave en la actitud desafiante de Icardi en el Chateau. Según trascendió, el delantero del Galatasaray había planeado una sesión de fotos junto a la actriz y sus hijos en un reconocido restaurante de la Costanera. La intención era mostrarse como una familia ensamblada en redes sociales, algo que la empresaria considera inaceptable. "A mí no sé si me gustaría que mis hijas vayan a estar con la amante", expresó Damián. Eso es lo que habría querido evitar Wanda Nara.

Un pedido inédito de Wanda Nara en la justicia argentina

El fallo judicial que impide la presencia de la China Suárez cuando Icardi visita a sus hijas sorprendió a muchos. Damián comentó que es un caso excepcional en Argentina y que difícilmente se haya emitido un decreto similar en otra situación. "Eso creo que lo decretaron legalmente. Eso pasó y creo que fue un caso como en un millón, que no existe me parece en la Argentina como ese decreto de que las chicas no puedan ir a donde está la nueva pareja (de su papá)", afirmó.

En la misma entrevista, Pilar Smith consultó si las niñas preferían pasar tiempo con su padre sin la presencia de Wanda. Damián respondió que, en efecto, esa era su intención, y que la modelo estaba dispuesta a facilitarlo siempre que se respetaran sus condiciones. "Ella sí iba a ir a Santa Bárbara. Ella siempre estuvo dispuesta a todo", aseguró.

El debate sobre la decisión judicial sigue abierto, pero lo que está claro es que Wanda no está dispuesta a ceder en este aspecto. Su objetivo es evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo la estabilidad de sus hijas, lo que explica su firme postura sobre la China Suárez y su rol en la vida de Mauro Icardi.