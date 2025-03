El plan macabro de Mauro Icardi para sacarle dinero a Wanda Nara: "La quiere dejar pelada"

Mauro Icardi va por todo. Además de buscar la tenencia de las dos hijas de Wanda Nara, un gol que se ve más lejos que nunca después de su irrupción en el Chateau Libertador, el futbolista argentino querría quedarse con los bienes materiales de su expareja. En medio de las críticas que recibió Wanda Nara de Amalia Granata y otras figuras del espectáculo, la mediática ahora deberá lidiar con la estrategia legal de su ex para sacarle dinero.

Según informó Ángel de Brito en Instagram, el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi salió en la corte italiana. El trámite no afectará el presente de los famosos o la relación del futbolista con la China Suárez que obsesiona a Wanda Nara: la corte les dio permiso de vivir por separado, algo que ya hacen. Sin embargo, el dictamen del juez incluye una figura legal presentada por el delantero del Galatasaray que podría complicar económicamente a la modelo.

Mauro Icardi va por los bienes materiales de Wanda Nara

De acuerdo con la información del conductor de "LAM", Mauro Icardi logró que se acredite el adulterio en su divorcio de Wanda Nara. Lo habría logrado presentado pruebas de las relaciones que mantuvo su esposa mientras estaban casados. "Si el juez determina que hubo adulterios se pudre todo. Porque él (Icardi) está dispuesto a discutir bienes gananciales y dejarla pelada a Wanda", adelantó el periodista.

Wanda Nara podría perder millones en el divorcio de Mauro Icardi. Foto: Instagram @angeldebritooki

¿Qué significa esto para Wanda Nara? A los ojos de la Justicia de Italia, el adulterio no es un delito. Sin embargo, puede tener consecuencias económicas serias para la parte infiel. Las consecuencias que buscaría Mauro Icardi incluyen que su expareja pierda derecho a la compensación económica, algo que puede afectar la división de los bienes. Normalmente, considerando el patrimonio del famoso futbolista, la conductora de Telefe podría llevarse millones en el divorcio.

El rol de la China Suárez en el reciente escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Debido a su relación con Mauro Icardi, el nombre de la China Suárez también quedó enredado en la reciente polémica. En "Bondi Live", Ángel de Brito aseguró que la actriz incitó a su novio a ignorar la orden del juez para incluirla en la reunión con sus hijas: "Mauro le dijo 'China, no vas a poder estar por lo que solicitó el juez de menores'. 'Pagá la multa, Mauro', le contestó ella".

En una entrevista con "Viviana en vivo", el abogado de la China Suárez que la aconsejó alejarse de Wanda Nara desmintió estas versiones: "Ella estaba totalmente ajena de las cuestiones que estaban ocurriendo. No había ningún asado, no estaba esperando. Ella sabe perfectamente, porque lo habíamos hablado con anterioridad, que existía una cautelar tanto de parte de Wanda Nara como de la China Suárez cruzadas, con lo cual no podían ni ver ni fotografiarse con las hijas públicamente".