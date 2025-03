Amalia Granata fulminó a Wanda Nara y Mauro Icardi tras la difusión de los videos del Chateau: "Me parece terrible que..."

El "Wandagate" está más picante que nunca, y nadie se queda afuera. Tan solo en la última semana, Viviana Canosa apoyó a Mauro Icardi y la China Suárez en su nuevo programa, después de que Susana Roccasalvo acusara a Wanda Nara de provocar a su ex en la fatídica noche del Chateau Libertador. En las últimas horas, una nueva voz se sumó al debate alrededor del escándalo del año y fue filosísima con la empresaria argentina: Amalia Granata.

La mediática convertida en política siempre fue extremadamente crítica del "Wandagate". Después de que el futbolista argentino irrumpiera en el Chateau, enfureciendo a los vecinos de Wanda Nara y montando una violenta escena, la diputada por Santa Fe se sumó a la emisión de "Mujeres argentinas" y dio su cándida opinión sobre la polémica, además de hablar sobre Javier Milei y el presente de la Argentina.

El filoso descargo de Amalia Granata contra Wanda Nara y Mauro Icardi

Cuando Belén Ludueña le preguntó qué opina sobre el escándalo, Amalia Granata fue durísima con Wanda Nara y Mauro Icardi: "Pienso lo que piensan todas: protejan a esos niños. Los padres tienen una cuestión de ego y no los pueden proteger en este momento, que los proteja la Justicia". Recordando sus cruces con Cristian "El Ogro" Fabbiani, agregó que habló del tema con su hija y se llevó una fuerte frase: "Ella me dijo: 'Mamá, pobres esas nenas porque, cuando sean grandes, van a ver todo esto'".

"El punto es proteger a los chicos. Yo, por ejemplo, hoy no tengo diálogo con él pero sí mi hija, ellos pudieron reencontrarse. Estas cosas repercuten en el futuro y en los modos en los que ellos van a formar una familia", agregó, preocupada. Finalmente, Granata condenó a Wanda Nara por alejar a Mauro Icardi de sus hijas: "Me parece terrible que la madre actúe para que el papá no vea a las hijas. Él no les iba a hacer daño a las nenas porque las ama".

El firme consejo de Amalia Granata para Wanda Nara

Esta no es la primera vez que Amalia Granata se pronuncia contra Wanda Nara. Semanas atrás, la política apareció en "Intrusos" y comentó sobre el "Wandagate": "La novela turca de Wanda me parece medio berreta. Al principio, cuando me lo de la infidelidad, me puse del lado de Wanda, pero después todos fueron perdiendo credibilidad". Tiempo atrás, en "Polino aténtico", también criticó a la modelo por exponer su pelea en las redes sociales: "¡Flaca, ya sos una señora grande para estas pavadas!".

Las críticas de Amalia Granata a Wanda Nara. Foto: Instagram @amaliagranata

De hecho, su enojo con la mediática se remonta al primer episodio del "Wandagate", cuando Wanda Nara encendió la polémica al publicar una historia de Instagram contra la China Suárez que decía "otra familia que te cargás por zorra". Invitada a "Polémica en el bar", Granata le advirtió a la modelo los peligros de enfurecer a Mauro Icardi: "Si estás enojada, esperá a que se te pase la calentura. El teléfono es como un revólver. El teléfono lo tenés que esconder, flaca".