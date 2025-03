Yanina Latorre hizo un furioso descargo contra Wanda Nara y mostró su enojo total en pleno vivo: "Les llena la cabeza"

Durante el lujoso viaje de Wanda Nara a Turquía, se conocieron escalofriantes detalles de la denuncia contra su exmarido por violencia. La confesión del hijo de Wanda Nara sobre Mauro Icardi habla de insultos y hasta castigos físicos, generando preocupación por el bienestar de los menores de edad. A pesar del escándalo, la empresaria disfrutó plenamente de su estadía en Estambul, algo que Yanina Latorre no le perdonó.

La angelita de "LAM" no es la primera en manifestarse furiosa sobre el "Wandagate". Recientemente, Baby Etchecopar fulminó a Wanda Nara y su entorno asegurando que su pica con el delantero del Galatasaray le daba "vergüenza ajena". Sin embargo, las palabras de Latorre en la noche de América TV resonaron fuertemente, ya que la panelista criticó a la conductora de Telefe por su rol de madre y cuidadora.

El furioso descargo de Yanina Latorre contra Wanda Nara

"Wanda y Maxi están tan preocupados por los pibes violentados, ¿Dónde están los dos?", lanzó picante Latorre en "LAM". Y siguió: "Wanda está bolu... en Turquía, subiendo fotos en tetas. Yo te digo como madre, si a mí me viene el colegio con esto, yo intercambio intercambio mails todo el sábado y domingo. Si creo que mi hijo era golpeado o maltratado por el que era mi marido, yo no me voy a Turquía a pelot... con un premio comprado porque está la China Suárez allá".

Sumándose a las burlas de Ángel de Brito sobre el premio de Wanda Nara en Turquía, la panelista aseguró que no le cree nada a la rubia: "Porque la conozco, hablo con ella, todos los días va inventando". Cuando el conductor le preguntó si le creía al hijo de Maxi López, Latorre confesó: "Son fáciles de manipular. No puedo decir que no le creo a un chico, pero creo que los chicos están metidos en tal quilombo que no entienden nada. Les llenan la cabeza".

Yanina Latorre compartió pruebas de la manipulación de Wanda Nara y Mauro Icardi sobre sus hijas

Para probarlo, Yanina Latorre recordó audios que llegó a escuchar de las dos hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Cuando estaban al cuidado del futbolista argentino, "las nenas le reclaman a la madre 'nos abandonaste, te fuiste de vacaciones'". Sin embargo, cuando estaban con Nara, "llegué a escuchar un audio que decía 'vos estás con la China, que es la persona que se cargó la familia de Pampita'. ¿Qué nena de ocho años construye esa oración?".

Las fotos de Wanda Nara en Turquía que criticó Yanina Latorre. Foto: Instagram @wanda_nara

"Para mi los chicos no tienen que estar con ninguno de los dos", cerró Latorre, contundente. La mediática ya había expresado sus dudas sobre los motivos de Wanda Nara, acusándola de querer separar a sus hijas del padre con sus denuncias. La opinión de Latorre se vio reforzada con el reciente testimonio del exabogado de Maxi López, quien afirmó que las denuncias de Wanda Nara eran falsas y parte de una estrategia en el divorcio con el exfutbolista.