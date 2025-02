Baby Etchecopar fulminó a Wanda Nara y todo su escándalo familiar con un fuertísimo descargo: "Me da vergüenza ajena"

El escándalo mediático que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi genera opiniones de todo tipo. Más allá de los periodistas de espectáculos, otros referentes del medio televisivo se metieron de lleno en el Wandagate. Baby Etchecopar no fue la excepción a la regla.

El periodista y conductor respondió duramente durante un móvil con Puro Show (El Trece). Etchecopar dejó en claro que Wanda e Icardi no le caen del todo bien. Fiel a su estilo, Baby opinó sin filtro de la novela de Wanda Nara a pesar de que, según sus palabras, el tema lo aburre.

Baby Etchecopar destrozó a Wanda Nara por los escándalos del Wandagate. Fuente: Instagram @angeletchecopar.

La dura respuesta de Baby Etchecopar sobre Wanda Nara

A Baby Etchecopar le preguntaron por el escándalo mediático que, desde hace años, tiene a Wanda Nara como protagonista. La respuesta del periodista de A24 no dejó lugar a dudas: "Me da vergüenza ajena".

“Es de cuarta. Es muy berreta, muy mersa”, se refirió Baby al Wandagate en un móvil con el programa Puro Show. El conductor de Radio Rivadavia confesó que ya ni siquiera tolera que sus compañeros de trabajo le hablen de Wanda e Icardi.

"No lo veo, no lo sigo (al Wandagate). Me hablan en la radio... Pero esto es viejo, es muy antiguo. Está bien que vendan, pero a mí me da vergüenza ajena", expresó Baby.

Más allá de que está en tema, Baby está harto de escuchar noticias sobre Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez, L-Gante y cualquier otro personaje que, directa o indirectamente, se involucre en el asunto.

"Son muy jóvenes, yo estoy en otra etapa de mi vida. A mí hablame de Tita Merello. No, te digo en serio, me da vergüenza ajena. Las víctimas son los hijos", respondió. El periodista hizo alusión a la última noticia del Wandagate sobre el presunto maltrato de Icardi a los hijos de Wanda.

Sobre el final de la nota, el movilero de Puro Show quiso saber qué opinaba Baby acerca de la proyección de la carrera de Wanda Nara. "¿Vos creés que puede ser la nueva Susana Giménez?". Etchecopar soltó una risa que le dio tiempo para pensar la respuesta. “Sí, y yo soy el nuevo Messi”, contestó con ironía. Baby Etchecopar opinó de Wanda Nara y su escándalo mediático. Foto: captura El Trece.

El día que Baby Etchecopar comparó a Wanda Nara con una sidra

No es la primera vez que Baby Etchecopar cuestiona con dureza a Wanda Nara por los escándalos mediáticos de la empresaria con Mauro Icardi. A fines del año pasado, en una entrevista con Intrusos, el conductor de A24 había lanzado una polémica comparación sobre el “nivel” de la mayor de las hermanas Nara.

En aquella oportunidad, el periodista reclamó por la vuelta de los viejos tiempos, cuando los cronistas de espectáculo perseguían a celebridades y artistas en busca de una nota.

"Yo me acuerdo de que en algunas épocas se corrían a figuras grosas, como Darín y Susana, hoy corremos a esta piba, que con todo respeto, la hicimos nosotros... No es nada", expresó y agregó: "Vos valés 2 millones de dólares, tres o veinte, pero si no tenés nivel. Tenés que saber la diferencia entre un Don Penignon y La Farruca".