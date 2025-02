Baby Etchecopar desató su furia tras la entrevista de Jonatan Viale con Javier Milei

La entrevista entre Jonatan Viale y Javier Milei causó un verdadero escándalo luego de que se conoció la parte del crudo en donde Santiago Caputo interrumpió la entrevista para decirle algo al oído al presidente. Lo cierto es que las críticas llovieron por todos lados.

El periodista se ausentó en Radio Rivadavia, donde lleva adelante el programa "Pan y Circo". Esto se pudo ver en el streaming donde Cristina Pérez decidió hablar al respecto y subrayó que "me parece mal la interrupción. No hay que permitir que interrumpan una nota, además el presidente estaba contestando".

Baby Etchecopar fue otro de los periodistas que decidió hablar sobre el tema y fue muy crítico por la situación: "Creo que todo fue muy desprolijo. No hablo de lo profesional de Viale porque es mi compañero", comenzó diciendo el conductor de A24 sobre la polémica.

Además, agregó: "Esto lo perjudicó mucho al presidente. Yo creo que este gobierno está improvisando demasiado para mi gusto". También dejó en claro que "los que votamos a Milei nos sentimos un poquito defraudados", expresó el conductor haciendo un análisis.

La fuerte opinión de Baby Etchecopar:

En el final, Baby confesó que "es una nota que tendría que haber hecho Jorge Rial o Víctor Hugo. Cuando vos hacés una nota a alguien del palo pierde el 50% ya de arranque". El periodista confesó que le escribió a Viale: "Le puse 'no creas que soy de los que está contento porque te fue mal'. Yo no estoy contento con esto y no me respondió, espero que me responda".