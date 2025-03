Denuncian que una famosa conductora fue estafada por un productor: "El tipo es un chanta"

Cada día en la farándula argentina trae un nuevo escándalo: mientras figuras como Viviana Canosa se posicionan sobre el "Wandagate", se filtran inesperados episodios como el de Gladys Florimonte peleando en un control vehicular. Sin embargo, los platos fuertes muchas veces pasan detrás de las cámaras, donde no llegan a oídos del público. Esta semana, uno de tales conflictos se filtró a la prensa y un reconocido productor de televisión quedó expuesto como un "chanta".

Así lo informó Fernanda Iglesias en la reciente emisión de "Puro Show", donde presentó el tema como un enigmático. Antes de hablar del fuerte encontronazo de Mauro Icardi y Wanda Nara, la periodista de chimentos reveló que una conocida conductora argentina fue estafada por su productor y quiso que todos lo supieran. "Ella lo tomó muy mal, yo hablé con ella. me dijo 'yo no soy de hacer quilombo, pero esta vez me afectó'", comentó Iglesias, antes de revelar los nombres.

Paula Trapani, estafada por su productor de televisión

Finalmente, Fernanda Iglesias confirmó que la periodista estafada fue Paula Trapani. Según informó la panelista, todo comenzó cuando el productor Diego Suárez la contrató para conducir "Ispa", un programa de Net TV. "Paula grabó dos meses. Lo condujo durante noviembre y diciembre, y luego tenía unas vacaciones programadas con toda su familia en Nueva Zelanda", relató. Cuando la conductora volvió de sus vacaciones, se llevó una sorpresa desagradable.

"Cuando volvió, Suárez le dijo que el programa lo iba a conducir él. Lo condujo él un tiempo, pero tuvo que contratar después a un conductor de verdad, porque él no lo es", reveló Iglesias. Trapani no solo fue reemplazada inesperadamente por Jorge Pizarro, quien fue desvinculado de Canal 9 por maltrato, sino que no recibió pago por su trabajo en Net TV: "La realidad me dijo que este tipo es un chanta, que nunca le pagó, que la hizo trabajar...", cerró Iglesias.

El difícil momento de Paula Trapani en América TV

Como si la situación con Diego Suárez no fuera suficientemente angustiante, Trapani también enfrenta un difícil momento en su nuevo trabajo televisivo. Después de abandonar Net TV, la conductora se sumó al equipo de América TV para formar parte de "Arriba América", el matutino conducido por Guillermo Favale donde la acompañan Pablo Winokur, Álvaro Norro, Verónica Rosales, Beatriz Ibargüen y Paula Galloni.

Paula Trapani en América TV. Foto: Instagram @pautrapani

A pesar de contar con el talento de la reconocida conductora, la realidad es que "Arriba América" tuvo bajísimo rating en sus primeras semanas al aire. En su cuenta de Twitter (ahora X), el periodista Nacho Rodríguez informó de pisos de 0,0 puntos de audiencia para el ciclo. Al final del mes de febrero, el programa de noticias tuvo un promedio de tan solo 0,4 puntos de audiencia, con nuevos pisos de 0,1.