El escandaloso video de Gladys Florimonte peleando con una agente de tránsito a los gritos

Gladys Florimonte fue protagonista de un momento verdaderamente escandaloso cuando un control policial la frenó en la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que las propias agentes que se encontraban en el operativo optaron por filmar el momento en que la actriz discutió fuertemente e insultó a una mujer.

Fue en LAM donde Ángel de Brito compartió el polémico video que dejó expuesta a Gladys. Si bien en el clip se puede escuchar cómo la agente de tránsito le confirma que puede continuar la marcha, Florimonte se quedó en el lugar y le contestó furiosa a la mujer.

"No, no, no voy a continuar nada, vos me tenés que explicar a mí", en ese instante la agente la interrumpe y le expresa que va a llamar al personal policial que se encontraba presente en el lugar. Fue allí donde todo se salió de control y Gladys la insultó: "Llamalo mal educada de mier... ¿Quién te crees que sos?".

Mientras va transcurriendo el video, se puede escuchar el diálogo entre las agentes y una de ellas comentó que "tiene licencia de Córdoba y mi compañera lo que le preguntó es que si el documento también lo tiene en Córdoba", señaló la persona que se encontraba filmando.

El momento escandalos de Gladys Florimonte con la policía:

Ángel de Brito comentó que todo esto pasó porque le pedían el DNI y ella no lo quería entregar. Lo cierto es que el momento se volvió viral en cuestión de minutos por las redes sociales. Después de hablar con el personal policial, Gladys abandonó el puesto de control.