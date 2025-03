Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, juntos de nuevo: las fotos que confirman el romance

Después de que Yanina Latorre negara la reconciliación de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul, surgieron nuevas imágenes que probarían lo contrario. La cantante argentina fue capturada en varias fotos y videos, más cerca que nunca del futbolista argentino. Las imágenes alimentaron los rumores que aseguran que Tini Stoessel ofreció una segunda oportunidad al deportista, a dos años de anunciada su separación.

Este miércoles, el Club Atlético de Madrid donde juegan Rodrigo De Paul y Julián Álvarez se enfrentó al Real Madrid de Mbappé por el partido de vuelta de la Champions League. El equipo de los dos argentinos terminó sufriendo una derrota tras la polémica anulación de un penal de "la araña"; sin embargo, Tini Stoessel acaparó la atención de las redes sociales por su presencia en el recinto.

Las fotos y videos de Tini Stoessel alentando a Rodrigo De Paul

Juan Etchegoyen fue el responsable de filtrar la noticia, publicando en redes sociales un video de Tini Stoessel alentando a Rodrigo De Paul desde un palco preferencial del estadio Riyadh Air Metropolitano. En el corto clip, se puede ver a la cantante argentina charlando con un hombre mientras ambos señalan el campo de juego, claramente compenetrados en la actuación del "motorcito" de la Selección Argentina y su equipo.

El periodista de Mitre Live recibió las imágenes del periodista deportivo Roberto Antolín García, quien estuvo presente en el partido del "Colchonero". Sin embargo, opinó que no significan una reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "No se ilusionen con un nuevo noviazgo porque esta vez no hay exigencias sentimentales entre ellos".

Las fotos de Tini Stoessel en el palco preferencial del Atlético Madrid. Fuente: X @TINlNews

En respuestas a las preguntas de sus seguidores, el periodista agregó que le preguntó a De Paul por su acercamiento a la Triple T, pero no recibió respuesta: "No quiso decir nada al respecto. ¿El que calla otorga?". También aseguró que ambos famosos "están hartos de lo mediático que envuelve esta relación".

El gesto de Cami Homs en medio de los rumores de reconciliación para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Mientras tanto, en redes sociales, Camila Homs mantiene un cuidadoso silencio sobre el nuevo revuelo alrededor de su expareja y padre de sus hijos. La finalista de "Bake Off Famosos" continuó posteando con normalidad mientras crecían los rumores de una reconciliación, pero recientemente tuvo un gesto de amistad con la cantante argentina que llamó la atención.

El 'me gusta' de Cami Homs para Tini Stoessel. Foto: Instagram @georginagio

La autora de "Un mechón de pelo" participó recientemente de la Fashion Week en París, donde se codeó con grandes estrellas internacionales. Una de sus apariencias fue junto a Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo. La influencer publicó las fotos de su encuentro con la Triple T en Instagram. Fue allí donde Cami Homs hizo un guiño para Tini Stoessel al darle 'me gusta' a las fotos de Rodríguez que también la mostraban.