Tini Stoessel, casi en ropa interior por un jugado outfit mientras grababa en Los Ángeles

La Triple T volvió al centro del torbellino mediático, pero no fue por su música. Fotos del encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul encendieron rumores de una posible reconciliación entre los dos famosos, a pesar de la reciente cercanía entre Stoessel y Young Miko. A pesar de las nuevas especulaciones sobre su vida romántica, la cantante se concentró en su próximo lanzamiento musical y prendió fuego las redes sociales con un jugado outfit que lució en Los Ángeles.

La estrella de "Violetta" se encuentra en la ciudad estadounidense grabando las canciones que compondrán su nuevo álbum, a estrenarse en las próximas semanas de 2025. Después de las fotos de Tini Stoessel con Paris Hilton en el cumpleaños de la modelo, la artista argentina volvió a sorprender a sus seguidores con un impactante conjunto en el estudio de L.A. donde compone su música.

Las fotos de Tini Stoessel en el estudio que encendieron las redes

"Ay dios mío, este álbum ya está casi terminado y nos divertimos mucho en L.A.", escribió Tini Stoessel en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos de sus días en la ciudad. Entre sus looks, llamó la atención un conjunto compuesto por pantalones de jean tiro bajo y una ajustada camisa azul a cuadros que usó desabrochada. El atrevido corte de la ropa dejó expuesta la ropa interior de Tini, un delicado corpiño de encaje blanco que combina con la blusa y una bombacha de encaje lila.

El atrevido look de Tini Stoessel en Los Ángeles. Foto: Instagram @tinistoessel

El look se completa a la perfección con el pelo corto de la cantante, que recientemente atravesó un rotundo cambio. En sus más recientes historias de Instagram, Tini Stoessel mostró su nuevo peinado: recuperando el largo que perdió cuando se transformó para la promoción de "Mechón de pelo", la actriz apareció con el pelo castaño largo hasta el pecho, atado en dos trenzas que enmarcaron su cara.

Todo lo que se sabe del nuevo álbum de Tini Stoessel

Después de retirarse temporalmente de los escenarios por su salud mental, Tini Stoessel prepara un nuevo álbum. La cantante comenzó su nueva etapa musical con el estreno de "El cielo", un sencillo que lanzó a finales del 2024. Con la canción, que habla con mucha emoción del final de una historia de amor, la estrella pop marcó una clara evolución en su sonido. Todo indica que, con su nuevo álbum, esta exploración continuará.

Tini Stoessel hablará de desamor en su nuevo álbum. Foto: Instagram @tinistoessel

La cantante de "Lo que me causa" mantuvo un cuidadoso silencio sobre su nuevo proyecto durante su estadía en los Estados Unidos. Sin embargo, logró generar expectativa entre los fanáticos que forman parte de su canal de WhatsApp, donde dejó misteriosas frases que podrían ser títulos de canciones. "No me avisaste cuánto me iba a doler" y "No verte otra vez" fueron algunas, claras referencias a una ruptura que podría verse revertida si los rumores de reconciliación con Rodrigo de Paul se concretan.