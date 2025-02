Filoso cruce entre Graciela Alfano y Carmen Barbieri al aire luego de haberse peleado en un móvil: "No ninguneé a nadie"

Este martes 4 de febrero, el programa Mañanísima fue escenario de un fuerte cruce entre Carmen Barbieri y Graciela Alfano. Todo comenzó luego de una conversación en un móvil donde se produjeron algunas confusiones que, al parecer, dejaron ciertas incomodidades latentes. La actriz de 72 años decidió salir al aire para aclarar una situación y asegurar que nunca tuvo la intención de faltarle el respeto a la conductora.

Aunque las últimas noticias sobre Carmen Barbieri y su ciclo no fueron las mejores debido al anuncio de su final, este episodio se robó la atención de la audiencia de El Trece. La intervención de Alfano en vivo tuvo un solo objetivo: explicar lo sucedido y dejar en claro que no ninguneó a nadie.

El cruce entre Carmen Barbieri y Graciela Alfano: explicaciones en vivo

Todo se originó en una entrevista donde, debido a problemas técnicos con el audio, las preguntas de Carmen Barbieri quedaban sin respuesta. Alfano parecía enfocada en la notera que estaba junto a ella, lo que directora teatral interpretó como una actitud despectiva. Sin embargo, Graciela llamó en vivo para aclarar el malentendido: "Lo que estás diciendo me involucra y entiendo tu interpretación de los hechos, pero tengo que aclarar por mi propia integridad, por mi profesionalidad que no es así, porque básicamente no ninguneé a nadie".

Estefi Berardi, parte del panel, descubrió que la actriz y modelo le había enviado un mensaje a Carmen tras el incómodo episodio. Luego de escuchar el audio, la conductora expresó su malestar, lo que llevó a Alfano a comunicarse directamente. Durante la llamada, Grace se emocionó al explicar: "Perdón, esto te lo digo para vos, Carmen, porque yo sé quién soy y sé lo que hago y no necesito explicarme. Pero para que vos te quedes tranquila y no digas 'me ninguneó', nadie te ninguneó. Nadie te ningunea, es una percepción tuya, que yo he tenido muchas veces".

La reconciliación de Graciela y Carmen en medio de la charla

Tras escuchar las palabras de Graciela, Carmen decidió disculparse: "Yo pensé que vos me habías nombrado, no importa". Alfano insistió en que jamás tuvo esa intención: "Nunca te ningunearía porque te respeto, porque te quiero, y eso nunca pasó. Así que borralo de tu cabeza".

Graciela Alfano llamó a Carmen Barbieri en vivo. Foto: archivo.

Con un tono más distendido, Barbieri aseguró que ya había dejado el tema atrás: "Me fui del programa y me olvidé del tema. Muchos agarran esto y hacen como un mundo". Finalmente, la exvedette cerró el tema con una frase que provocó risas en el estudio: "Somos viejas zorras en esto, ya sabemos cómo es, hacemos y deshacemos y está todo más que bien".

La conversación terminó con una divertida pregunta que le hizo la comediante y bailarina sobre los lujosos yates donde Alfano suele grabar videos y sacarse fotos, marcando así el fin de la tensión en el aire.