Carmen Barbieri preocupó a todo El Trece por un inconveniente con su salud: "Tengo un problemita"

Carmen Barbieri generó preocupación el último jueves en Mañanísima (El Trece) al presentarse con un look poco habitual, sin maquillaje y con lentes de sol, lo que inmediatamente llamó la atención de su audiencia.

La actriz y comediante, que recientemente vivió una serie de cambios en su carrera, como la desvinculación de su programa, se mostró relajada y sin miedo de mostrar su rostro al natural.

Carmen Barbieri preocupó a todos. Foto: archivo.

El problema de salud de Carmen Barbieri

Tras la noticia de la salida de Mañanísima de la pantalla, y la confirmación de que María Belén Ludueña asumirá su lugar, Carmen se enfrentó a un inconveniente de salud que la llevó a cambiar su aspecto habitual. “Tengo un problemita en el ojo y no me maquillé. ¿Quieres ver cómo soy sin maquillaje?”, comentó, levantándose las gafas para mostrar su rostro sin cosméticos, y explicó que no era un tema grave, aunque sí llamativo.

Un derrame ocular fue la causa de su aspecto diferente, pero no alteró en absoluto su buen humor. Por esa razón, la vedette aprovechó para contar que, a pesar de no sentir dolor, no pudo continuar con su rutina de maquillaje. “Estoy mostrando todo. Estoy bien, no duele, pero dicen que es un derrame. No me maquillé, pero me puse las lentes porque no quería estar tan monstruosa”, comentó con una sonrisa.

Aunque surgió el imprevisto, la actriz, conocida por su carácter fuerte, mostró una vez más que sabe ponerle la mejor cara a cualquier situación, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. De hecho, uno de sus compañeros en el piso destacó su actitud positiva: “Si hay alguien que le mete onda al trabajo, esa es Carmen Barbieri”, dijo.