Se conoció la fecha del debut de María Belén Ludueña en El Trece en el horario de Mañanísima tras la polémica desvinculación de Carmen Barbieri

Ángel de Brito dio a conocer en su cuenta de X, cuál será la fecha del debut del nuevo programa que está preparando El Trece para el arribo de María Belén Ludueña, en el lugar del ciclo Mañanísima que encabezaba Carmen Barbieri que fue levantado abruptamente por una decisión del canal.

Según contaron en LAM (América TV), el magazine que conducía la capocómica fue levantado por motivos artísticos, ya que los decisores de la señal querían un programa con un perfil periodístico para las mañanas, es por este motivo que reemplazará el espacio en la grilla de programación la conductora María Belén Ludueña. Situación que fue criticada por el panel del programa de espectáculos por la forma en la que Carmen Barbieri y sus colegas se enteraron de la desvinculación.

A Través de su cuenta de X, De Brito reveló la fecha de estreno del nuevo ciclo periodístico que conducirá María Belén Ludueña, allí expuso: "El 10 de marzo debuta la nueva mañana de El Trece con un programa conducido por Belén Ludueña y un panel de especialistas mujeres".

El posteo de Ángel de Brito confirmando la fecha del debuto del nuevo programa de María Belén Ludueña. Foto: X @AngeldebritoOk

El posteo continúa sin dar precisiones del horario de transmisión: "Todavía no está determinada la duración, ni el horario concreto". Teniendo en cuenta que el horario que actualmente tiene la emisión conducida por Barbieri que es de 09.00 a 10:30 para luego dar lugar al arranque de Puro Show conducido por Pampito y Mati Vázquez, se estima que el nuevo programa de María Belén Ludueña en El Trece quedaría en esa misma franja horaria.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras ser desvinculada de su programa en El Trece

Carmen Barbieri habló días atrás con Intrusos (América TV), allí comentó lo que sintió respecto a su inesperada baja del programa, si bien apoyó la llegada de María Belén Ludueña, lo cierto es que la actriz expresó: "Lo que empieza termina y a veces termina abruptamente, a veces con tiempo, a veces te la ves venir y a veces no. No me enojé, yo no di portazos como están diciendo... Al contrario, estoy muy contenta con el canal y con los productores".