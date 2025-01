La concluyente respuesta de Graciela Alfano luego de las iracundas declaraciones de Carmen Barbieri en su contra

Luego del fuertísimo descargo que Carmen Barbieri le propinó en su contra a Graciela Alfano, tras el fuerte Cruce que tuvieron ambas artistas en vivo en el programa Mañanísima ( El Trece), la exvedette le respondió de manera tajante.

En diálogo con el sitio Primicias Ya, la icónica Graciela Alfano explicó lo ocurrido en el programa matutino de El Trece, argumentando: "No se escuchaba nada. Lamentablemente reaccionó así mal pero yo nunca le haría eso a nadie. Le di un móvil después de dormir tres horas pero ya le dejé un audio explicándole"

En la concluyente respuesta hacia lo sucedido con Carmen Barbieri, la diva Graciela Alfano contó que tuvo algunos problemas técnicos que no la dejaban oír bien, por lo que continuó: "No hago esas cosas para nada, todo lo contrario. No se escuchaba nada y por eso me referí a Majo. Ella contestará y verá, pero no le quise arruinar el móvil"

El conflicto entre Barbieri y Alfano comenzó cuando la exvedette estaba siendo entrevistada por Majo Martino para el programa Mañanísima, cuando la conductora intentó hacerle una pregunta ella no quiso responderle alegando: "Le estoy hablando a Majo". Entonces Carmen enojada respondió: "Bueno, hablale a Majo".

Carmen Barbieri hace su descargo luego del tenso cruce con Graciela Alfano

Cerca del final del programa Carmen Barbieri decidió hacer un fuerte descargo contra Graciela Alfano esgrimiendo: "No puede ser tan maleducada una persona que la saludo y no me contesta. Es mi programa, yo soy la conductora. Cuando le digo algo, enseguida me ataca con la edad. Tengo 69 años y lo llevo bien, gracias a Dios estoy viva. Creo que no hacía falta porque ella está divina y es tan buena gente".