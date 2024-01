A los 71 años, Graciela Alfano deslumbra con su cuerpo bailando en un yate

A los 71 años, Graciela Alfano remarca constatemente que durante toda su carrera ha sido un simbolo de la moda. La ex vedette fue elegida Reina en el concurso que hacía la revista Siete Días Ilustrados, titulado “Buscando a Miss Siete Días” en el año 1971. Con una carrera y vida intensa, Alfano se casó por primera vez cuando tenía 19 años y en esa relación tuvo su primer hijo.

Graciela Inés Alfano Casanova, como es su nombre completo, es prima nada más ni nada menos que de Moría Casán, quien responde en su DNI al nombre de Ana María Casanova. Y al igual que ella, sigue demostrando que está vigente en el mundo del espectáculo marcando tendencia con todas sus publicaciones.

Graciela Alfano baila al ritmo de "Bombastic" de Shaggy. Foto: @iconoalfano

La rubia cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram y contantemente les muestra sus vacaciones, su estilo de vida pero dejando frases que hacen que los usuarios reflexionen. En este caso, compartió un video desde un yate, luciendo una microbikini. Como leyenda dejó leer " A moverse, lo que no usamos se atrofia. Entonces a mover el cuerpo, sacudir la energía y sentir la alegría de estar vivos". Por último dejo un comentario hacía todos sus seguidores "Los bendigo y los quiero".

En el video se puede ver a Alfano a puro baile luciendo un traje de baño negro clásico: corpiño triangulito con breteles finos y bombacha básica XXS. Además deja ver su figura perfecta tapandose sólo con una túnica estilo kimono translúcida en color negro.

Luiendo una microbikini negra en un yate, Alfano se roba todas las miradas. Foto: @iconoalfano

Por su puesto, los me gusta y los comentarios no tardaron en llegar a la publicación. Entre ellos se puede leer: "¿Qué se sentirá ser hermosa toda la vida?", o "La mujer más linda de la Argentina no importa cuando leas esto" y "Sos de otro planeta", son las frases que se repiten.