Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara por su rol como madre: "Está buscando..."

El Wandagate sumó un escándalo inédito en las últimas horas tras la aparición del informe escolar de uno de los hijos de Wanda Nara. En ese documento, las autoridades del centro educativo advierten sobre posibles castigos físicos aplicados por parte de Mauro Icardi para con uno de los menores. Por ese motivo, la modelo y empresaria y Maxi López evalúan denunciar penalmente al novio de la China Suárez.

Yanina Latorre agregó nafta al fuego al dar su opinión sobre el tema. La periodista cuestionó a Wanda en su rol de madre. Si bien indicó que lo del informe escolar es un asunto al que la Justicia debe prestar atención en caso de que exista una denuncia, para la panelista de LAM este escándalo podría estar impulsado por la propia Wanda con un propósito específico.



Yanina Latorre cuestionó la actitud de Wanda Nara ante la filtración del informe escolar de uno de sus hijos. Fuente: Instagram @yanilatorre.

La grave acusación de Yanina Latorre contra Wanda Nara

Yanina Latorre está convencida de que el objetivo de Wanda Nara es alejar a Mauro Icardi de sus hijas, Francesca e Isabella. "Wanda y su abogado están buscando todos los pequeños errores que tiene Mauro para no darle a las chicas". La periodista no duda: lo de la filtración del informe es parte de la misma estrategia de la mediática para llevar agua a su molino.

En su programa de Radio El Observador, Yanina 1079, la esposa de Diego Latorre se refirió al presunto maltrato que uno de los hijos de Wanda, cuyo nombre no trascendió, habría recibido por parte de Icardi. Más que opinar sobre lo que dice el informe, Yanina fue de lleno contra Wanda: "Si vos tenés a un tipo viviendo en tu casa, en doce años de convivencia te das cuenta si le hace algo al pibe".

Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara por su viaje a Turquía

A propósito del informe escolar que apareció en las últimas horas y que asegura que Icardi maltrató al hijo de Wanda Nara, Yanina Latorre cuestionó a la conductora de Bake Off Famosos en su rol de madre. Días atrás, la mayor de las hermanas Nara viajó a Turquía para participar del evento de "La Mejor Mujer del Año", en el que terminó siendo premiada con el máximo galardón.

"Yo si hoy tengo un chico, de 12 o 13 años, y están diciendo en el colegio que hay un informe y va a venir una denuncia penal, no sé si estoy en un hotel sacándome fotos en tetas", expresó la panelista de LAM. "A mí me llegan a decir la mitad de las cosas que dice el informe, yo no me muevo... Voy a la casa de Icardi y lo cag... a patadas", agregó Latorre..

Wanda Nara recibió un premio en Turquía y Yanina Latorre la destrozó. Foto: archivo.

Cuando Yanina hace referencia a un hotel, está hablando del Cirgan Palace Kempinski Istanbul, el lujoso hospedaje de Wanda en la capital turca. Al parecer, Wanda Nara provocó a Mauro Icardi con un video filmado en la suite en la que se alojó durante su viaje para participar del ya mencionado evento en el que Wanda ganó un premio.

"Wanda está mal asesorada. O el abogado la asesora y ella no le hace caso. Si vos estás preocupada por tu pibe, te metés el viaje a Turquía en el o...", agregó Latorre. "Acá, para mí hay una guerra que termina mal. Ya no saben qué hacer para molestarse. Sepárense, dividan la guita... Ya está", cerró la panelista de LAM.