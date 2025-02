Wanda Nara le tiró una evidente indirecta a Mauro Icardi desde su lujosa habitación en Estambul

Luego de los rumores sobre si Wanda Nara viajaría con L-Gante a Turquía, tras sufrir el polémico accidente en cuatriciclo en la playa de Pinamar, la mediática ya se encuentra disfrutando de la lujosa habitación en el hotel en el que se hospeda en Estambul. Aprovechando el momento, compartió una historia en su cuenta de Instagram con un detalle que sus seguidores interpretaron como un evidente palito para Mauro Icardi.

En su viaje Wanda Nara fue acompañada por su estilista Kennys Palacios y su manager, Fabián Esperón. Luego de ser recibida con todo el cariño de sus fans en el aeropuerto de Estambul, la mediática se acomodó en un cuarto en el hotel de cinco estrellas Cirgan Palace Kempinski Istanbul.

Palpitando la entrega de los premios Best woman of the Year (Mejor mujer del año), evento al que fue invitada para ser reconocida como una de las mujeres más destacadas de Turquía, Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de dejar una indirecta contra Mauro Icardi al usar un tema de la popular cantante Karol G en una de las tantas historias de Instagram en la que mostró sus primeras postales del viaje.

El video con la indirecta que Wanda Nara le tiró a Mauro Icardi

“Trabajo duro, no quiero la vida de antes… estoy donde quería, qué chimba de vida, estoy viviendo la life que quería...Hablaron mal, los puse a tragar saliva. Esto es pa' los que dijeron que no podía. Y aquí estoy, viviendo chimba de vida”, expresaba el tema de la colombiana llamado Qué chimba de vida, haciendo una clara alusión a la vida que está teniendo actualmente luego de separarse de Mauro Icardi.

Cabe recordar que esta semana el periodista Santiago Sposato del programa conducido por Mariana Fabbiani en América TV, reveló el verdadero motivo de la presencia de Wanda Nara en el evento que se realizará en Estambul, por lo que el especialista expresó: "Detrás del premio, del hotel en el que se alojan, y del restaurante al que van a comer está el Fenerbahçe, rival del Galatasaray, que juega el lunes el clásico. Les están pagando por ir a la cancha y por asistir a ese premio".