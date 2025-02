Las espectaculares fotos de Yanina Latorre en la playa: una diosa a los 55

Yanina Latorre ya regresó a Argentina de sus vacaciones e incluso ya volvió a su trabajo, pero aún así utilizó sus redes sociales para hacer un resumen de lo que fue su verano. En ese posteo, se pudieron ver varias imágenes de la conductora radial en las playas de Miami.

La madre de Lola y Dieguito Latorre disfrutó al máximo del sol y de la arena blanca de las paradisíacas playas del norte y en la sección de comentarios de la publicación le dejaron muchos mensajes de admiración por cómo mantiene su figura. Latorre se colocó innovadoras bikinis en sus visitas a la playa.

Yanina Latorre en la playa. (Instagram yanilatorre)

La panelista de LAM y futura conductora de América TV se mostró con unos trajes de baño hechos en un género brillante, en colores metalizados, lo que hizo que Latorre llamara aún más la atención por su look. "Carretito de mi comienzo de año!

Arranque de vacaciones, días increíbles. Hice todo, me fui con Diego a Maimi, estuvimos en New York con Lore y Gabriel, fuimos a ver al Rebe, nos nevó, disfrutamos. Volvimos a Miami. Frio, playa y sol. Tuvimos de todo", escribió Latorre en su posteo.

Yanina Latorre en la playa. (Instagram yanilatorre)

Playas de Miami que hay que visitar