Oscar González Oro contó una cruel anécdota sobre Luis Majul con Jorge Lanata que generó el odio en América TV: "Él lo obligó a..."

Oscar González Oro volvió a dispara contra Luis Majul. En una reciente entrevista con "A la tarde", el histórico periodista expuso varias actitudes de su colega que dejaron al conductor de La Nación Más mal parado. Aunque inicialmente el "Negro" Oro criticó a Majul por reeditar su biografía de Jorge Lanata al momento de su muerte, el locutor reveló que esta no fue la primera ofensa contra el conductor de "Lanata sin filtro".

Poco después del fallecimiento de Lanata, el líder de Radio El Observador publicó una segunda edición de su biografía al periodista. Esta decisión provocó la fuerte crítica de González Oro, quien lo acusó de usar la muerte de Lanata para vender libros: "Es lo que pienso, a esta edad ya digo lo que pienso. Majul es un soret...". En América TV, compartió una cruel anécdota que los involucra a ambos.

La difícil anécdota de Oscar González Oro sobre Luis Majul y Jorge Lanata

"Hicimos El Observador Radio aquí en una playa y lo obliga a Lanata, que no podía caminar, que no podía trasladarse, en vez de ir él a la casa de José Ignacio con un equipo móvil, lo obligó a ir al parador", aseguró el "Negro" Oro. Los detalles que ofreció el periodista fueron penosos: "Se enterró la camioneta en la playa de estacionamiento. Hubo que hacer rampas de madera para llevarlo en silla de ruedas".

Lo que más le dolió al "Negro" Oro fue el espectáculo que hizo de su amigo Luis Majul, también criticado por Viviana Canosa. "La playa entera miró como Lanata se trasladaba por rampas que se caían en una silla de ruedas. Yo eso no se lo hago a nadie", sostuvo sobre el episodio que tomó lugar en la costa de Uruguay. Además, resaltó que la decisión de Majul dejó en evidencia ante la gente "un Lanata que no querían ver".

Cómo reaccionó Jorge Lanata al supuesto maltrato de Luis Majul

En su momento, González Oro le preguntó a Jorge Lanata por qué accedió a tales condiciones: al parecer, lo hizo porque Majul y su equipo "le habían roto tanto las pelotas". "No quería ver a Jorge así, a Jorge le encantaba salir a comer, le encantaba ir a La Huella donde alguna vez nos juntamos, pero llevar a Jorge a La Huella era una logística enorme. Jorge no podía caminar, le costaba respirar, imposible", se lamentó.

Oscar González Oro acusó a Luis Majul de descuidar a Jorge Lanata. Foto: Instagram @luis_majul

Al igual que el violento video de Luis Majul entrevistando a Flor de la V, la historia del "Negro" Oro dejó mal parado al conductor de LN+. Cuando uno de los panelistas de América TV le preguntó si Majul es guiado por el dinero, el locutor opinó sin vueltas: "Yo creo que le gusta el dinero, obviamente, ya debe tener suficiente. Pero hay límites, hermano. Si vos sabés que yo no puedo caminar no me obligues a ir a la playa a hacer esta nota, hacela en casa, cómodamente sentado, tomando algo fresco... Hay límites hasta para ganar dinero".