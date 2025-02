Oscar González Oro acusó a Luis Majul de hacerle una jugada sucia en la radio: "Le decía a la producción que..."

Oscar González Oro disparó contra Luis Majul en una reciente entrevista, todavía incendiado por la reedición que anunció el periodista de LN+ a su biografía de Jorge Lanata. Durante su charla con el equipo de "A la tarde", el "Negro" Oro recordó que su larga enemistad con Majul se extiende a sus días trabajando juntos, y reveló una polémica actitud que tenía su colega años atrás.

El histórico locutor salió al cruce de Majul cuando éste anunció su deseo de volver a lanzar "Lanata: Secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y más odiado de la Argentina" con un nuevo prólogo y epílogo para incluir la muerte de su colega. "Es lo que pienso, a esta edad ya digo lo que pienso. Majul es un soret...", aseguró semanas atrás por el canal de América TV. Mientras Luis Majul habla del robo de periodistas de A24, González Oro redobló su crítica y contó una anécdota que lo dejó muy mal parado.

La picardía que Luis Majul le habría hecho al "Negro" Oro en el pasado

El comunicador soltó la lengua cuando una de las panelistas del ciclo le preguntó si había otra cosa de la actitud de Majul que le ofendiera, además de sus planes con la biografía de Lanata. "Si, cuando yo hacía el programa, como yo recibía más mensajes que él, mensajes que llegaban a Buenos Aires y los transmitíamos acá, ordenó a la producción no vaciar la casilla de mensajes, no vaciarla, para que yo no recibiera más mensajes que él", sostuvo.

"Si alguien tiene un ego enorme, una vanidad enorme, una necesidad de aire enorme, es Majul. Eso no es crítica, cada uno es como es", cerró González Oro, más filoso que nunca. Según el locutor, el periodista defenestrado por Eduardo Feinmann también dio de baja una entrevista que tenía pautada con Marina Calabró en su programa de Radio El Observador, emisora que Majul lidera. "Estoy prohibido en la radio donde vos trabajás, estoy prohibido por Luis Majul", le contestó en ese momento al productor que le llevó la noticia.

El mensaje de Oscar González Oro a Luis Majul

A pesar de su visible enojo con Luis Majul, el "Negro" Oro le restó importancia cuando los periodistas de América TV le preguntaron qué le diría a su excolega si se lo cruzara por la calle. "Nada, nada, es un personaje intrascendente en mi vida, no me cambia la vida Luis Majul", aseguró, también restándole importancia a Majul como profesional al subrayar que "nunca fue primero en nada" cuando él mismo fue "primero durante 18 años".

Las críticas del Negro Oro a Luis Majul. Foto: Captura LN+

El conductor de La Nación Más estuvo bajo fuego recientemente, pero por motivos ajenos a Jorge Lanata. Su condena de la marcha LGBT+ contra Javier Milei trajo de regreso a las redes una de sus más polémicas entrevistas: en el video, se ve a Luis Majul hostigando a Flor de la V con preguntas sobre su intimidad, tratándola de "tipo" y cuestionando si "tiene pito". La conductora responde con altura, pero el clip recordó de un tiempo en la televisión al que es mejor no volver.