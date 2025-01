El violento video de Luis Majul con Florencia de la V como archivo de tiempos a los que no hay que volver

Haciéndose eco de unos posteos que han estado compartiendo funcionarios del gobierno de Javier Milei, este jueves Luis Majul repudió desde sus redes sociales la marcha LGTBIQ+, impulsada en defensa de los derechos de un numeroso sector de la sociedad. Tras el posteo del conductor, en las redes sociales comenzó a circular un video en el que se lo ve agrediendo a Florencia de la V con preguntas íntimas durante una entrevista de hace varios años en el programa La Cornisa.

Concretamente, Majul posteó sobre la marcha LGTBIQ+ desde su cuenta de X: "Hola. Supongo que durante la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del sábado repudiarán a: Alperovich, violador de su sobrina, Espinoza, abusador de una empleada de La Matanza, Alberto, golpeador de su exmujer; y a todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que miran cómo matan a la gente como moscas y no hacen nada, ¿no?".

El posteo de Luis Majul en la previa de la Marcha LGBTiQ+. Foto: X @majulluis.

Además de Luis Majul, otros periodistas como Jonatan Viale y Antonio Laje han compartido publicaciones en modo copy/paste, en sintonía con el virulento discurso de Javier Milei en Davos, y confundiendo nefastos episodios de abuso de figuras del poder afines al kirchnerismo, que fueron perpetrados desde la esfera privada y pertinentemente judicializados, con un discurso de odio vociferado públicamente por el presidente, que expresa su abierta intención de recortar derechos, como el cupo laboral trans, en detrimento de un sector de la sociedad que todavía sufre de una histórica estigmatización.

Si el discurso de Milei marca un retroceso de décadas en cuanto a empatía y compromiso social, el de periodistas como Majul viene a oficiar de obsecuente maridaje en el amparo de ideas retrógradas que en nada aportan a la evolución de nuestra sociedad.

Como antídoto a tanto resentimiento, la marcha LGTBIQ+ oficia de clara demostración del poder de reacción de una comunidad que ya no es una minoría. Se trata de una numerosa parte de la población que no está dispuesta a resignar derechos, y mucho menos volver al armario, o quedar bajo el zapato del hostigamiento.

En este principio de no involucionar hacia tiempos a los que no hay que regresar, desde las redes sociales reapareció un bochornoso video de hace varios años, en el que Luis Majul pretende acorralar a Florencia de la V con agresivas preguntas íntimas, y ella lo pone en su lugar en tiempos en que todavía no existía la Ley de Identidad de Género.

En la entrevista en el ciclo La Cornisa, Majul trató a la artista de "tipo", aunque luego compartió unos resultados de la encuestadora IBOPE según los cuales en aquel momento más del 70% de los consultados aceptaban a Florencia de la V como mujer. Sin embargo, el conductor optó por seguir adelante en su agresiva intrusión y le preguntó a la entrevistada si "tiene pito", para acto seguido indagar en su rol en la cama. "¿Sos activa o sos pasiva?, o ¿sos activo o sos pasivo", arremetió en esa oportunidad el periodista ante la evidente incomodiad de la actriz.

La impune violencia de Luis Majul con Florencia de la V

Entonces, Florencia de la V le dio una lección magistral a Luis Majul al responder: "Esas cosas me las guardo para mí. No me gusta hablar de mi intimidad. Yo no te estoy preguntando cómo lo hacés con tu mujer, o si te meten un dedo o algo. A la gente no se le pregunta lo que hace en la cama".

Por último, y en una era en que no existía la mencionada legislación que hoy permite que el DNI de las personas sea acorde a su autopercepción de género, Luis Majul intentó rematar a su invitada esgrimiendo que Raúl Portal decía: "Los travestis son tipos, y hay que tratarlos como pu*". Fue allí cuando de manera filosa y visionaria, Florencia de la V retrucó orgullosa: "Yo soy un pu* de un metro ochenta mi amor, pero me gusta que me digan ella".