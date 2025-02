La escandalosa revelación de Luis Majul que hizo Oscar González Oro que lo fulminó: "No sé si..."

Oscar González Oro sigue en guerra con Luis Majul, y en una reciente entrevista hizo varias revelaciones que dejaron muy mal parado al conductor de La Nación Más. En su charla con Luis Ventura por "A la tarde", el "Negro" Oro acusó a Luis Majul de hacerle una sucia jugada cuando trabajaban juntos en la radio, y lanzó una fuerte acusación que puso en cuestionamiento la integridad profesional del periodista y escritor argentino.

En su entrevista por el programa de América TV, el histórico locutor profundizó sobre la fuerte crítica que lanzó hacia Majul cuando éste decidió reeditar su biografía de Jorge Lanata al momento de su muerte. "Es lo que pienso, a esta edad ya digo lo que pienso. Majul es un soret...", declaró en ese entonces para el mismo ciclo. Mientras Luis Majul habla del pase de periodistas de A24, González Oro hizo una filosa aclaración que fulminó a su colega.

Oscar González Oro fulminó a Luis Majul con una filosa revelación

Cuando una de las panelistas de "A la tarde" le señaló que Majul no era amigo de Lanata, sino "un periodista que tiene una editorial y se dedica a eso", González Oro comentó: "No sé si Luis escribe, la verdad no sé si Luis escribe. Debe tener escritores fantasmas que les da la idea y publican un libro". Así, puso en duda la autoría de "Lanata: secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y más odiado de la Argentina".

El "Negro" Oro también se encargó de señalar que Luis Majul, además de conducir LN+, "tiene una empresa que hace 'Leer y comer', que le cede el espacio el Gobierno la Ciudad de Buenos Aires para que haga una feria". A pesar de sus problemas personales con el otro periodista, González Oro se encargó de aclarar que no fueron las palabras de Majul en la reedición lo que molestaron: "En verdad me cayó mal el tiempo, el momento. Después Luis puede escribir o publicar lo que se le de la gana".

La fuerte acusación de Oscar González Oro contra Luis Majul

Luis Majul fue lapidado por Eduardo Feinmann, y ahora el "Negro" Oro toma su turno para hablar contra el reconocido periodista. En su charla con "A la tarde", cuando una de las panelistas le preguntó si estaba enojado por algo más que la biografía de Lanata, el histórico locutor aseguró que su enemistad con Majul data de su tiempo trabajando juntos, cuando el otro comunicador le hizo una picardía para no quedar opacado.

La picardía que le habría hecho Luis Majul a Oscar González Oro. Foto: Instagram @luis_majul

"Cuando yo hacía el programa, como yo recibía más mensajes que él, mensajes que llegaban a Buenos Aires y los transmitíamos acá, ordenó a la producción no vaciar la casilla de mensajes, no vaciarla, para que yo no recibiera más mensajes que él", aseguró González Oro. "Si alguien tiene un ego enorme, una vanidad enorme, una necesidad de aire enorme, es Majul. Eso no es crítica, cada uno es como es", cerró, durísimo.