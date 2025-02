Pampita no puede confiar en nadie y menos en sus amigos: "Tenemos un problema con Martín"

Después de su divorcio, Pampita se alejó de los medios, contenta con ser noticia por sus increíbles looks en Instagram y disfrutando de un naciente romance. Sin embargo, una traición en su círculo más íntimo la volvió a dejar en el ojo de la tormenta, delatando detalles íntimos sobre su tiempo junto a Martín Pepa su actual novio. Harta de los engaños, la modelo y conductora ventiló todo en una reciente entrevista.

Interceptada por las cámaras de "LAM", el programa que conduce Ángel de Brito en América TV, Pampita habló de Roberto García Moritán, la China Suárez y, por supuesto, Martín Pepa. Cuando el movilero le preguntó por todas las fotos que estuvieron apareciendo de ella y su pareja, extremadamente enamorados y hasta muy atrevidos, Carolina Ardohain hizo una inesperada revelación sobre su entorno.

Pampita y la presencia de un espía en su cuenta privada de Instagram

"Tenemos un problema con Martín. Yo tengo el Instagram privado, Martín también, y hay algún amigo que nos está robando las fotos y publicándolas, no podemos descubrir quién es", reveló la mediática, indignada. Su cuenta privada, a diferencia de la cuenta oficial con más de 8 millones de seguidores a quienes comparte su lado más comercial, escondería las postales de pareja que estuvieron llegando a la prensa en los últimos días.

Si bien no se tratan de imágenes "hot" como las fotos en lencería que Pampita compartió en sus redes sociales recientemente, la famosa se encuentra sorprendida por la violación a su privacidad: "Yo tengo re poca gente en el privado creo que 300 personas que es poco. Está toda mi familia, mis amigos más cercanos más los maridos de mis más cercanos y los hijos de ellos", reveló.

La primera foto de la pareja fue filtrada por la periodista Paula Varela. Fuente: TikTok @palivarela

Pampita también se tomó el tiempo de explicar por qué todavía ella y su pareja no comparten ellos mismos estas imágenes románticas en redes sociales: "La verdad es que soy muy cuidadosa de esta relación. Él es un amor y estamos intentando algo nuevo porque soy muy familiera, amo que nos reunamos los domingos y esto es a la distancia, veremos", aseguró a la prensa.

La distancia a la que se refiere la modelo es la que separa Buenos Aires de Los Hamptons, el barrio de Nueva York donde reside Martín Pepa. Pampita había visitado al polista en Estados Unidos durante sus vacaciones en Miami. pero el inicio del año laboral la obligó a despedirse para volver a su país y comenzar a trabajar en "Los 8 escalones" y otros compromisos de su trabajo en el espectáculo. "No sé cómo lo llevaré, si me la banco o no. Voy a tratar de que salga bien", confesó a "LAM".

Pampita le respondió a la China Suárez tras ser acusada de infiel

Además de hablar de su presente relación, Pampita reaccionó a la fuerte acusación de la China Suárez en su contra, que la actriz realizó en sus historias para "Mejores amigos" en Instagram. En la publicación filtrada, la ex "Casi Ángeles" recordó que Pampita fue la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina, un episodio oscuro de la vida de la modelo que no le gusta recordar.

A pesar del palito por el juicio con Martín Barrantes, Pampita no se mostró afectada por las declaraciones de la China: "¡Uno en privado dice cada cosa! Si ven mis chats, me tengo que ir del país", aseguró, y agregó: "No. No me duele nada. Tengo mucho respeto con Eugenia porque es la mamá de los hermanos de mis chicos. Yo lo que digo siempre, lo digo de verdad. No me vas a ver haciéndome la que estoy bien con alguien si no lo estoy. Si estoy mal, se me nota en la cara, no comparto espacio".

La modelo resaltó la importancia que tiene Suárez para ella por ser la madre de los hijos de Benjamín Vicuña, su expareja y padre de su hija fallecida, Blanca: "Desde mi lado siempre va a estar todo bien. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo. El lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía", sostuvo. Pampita si reconoció que no tuvo contacto con la novia de Mauro Icardi: "No charlamos. No hace falta tampoco. Yo doy por entendido que está todo bien".