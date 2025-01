La turbulenta historia del juicio por adulterio de Pampita y Martín Barrantes que sacó a la luz la China Suárez

En medio de una pelea mediática que la China Suárez escalará a la Justicia, la actriz y modelo reavivó una vieja rivalidad con Pampita al mencionar su turbulento divorcio de Martín Barrantes hace más de veinte años atrás. El filoso comentario de la nueva novia de Mauro Icardi reflotó la polémica vintage que sacudió en su momento al mundo del espectáculo.

Todo comenzó cuando Carolina Ardohain dio una entrevista a Barbie Simons para El Observador, donde la mediática dijo que ella no le robaba el marido "a nadie". Las palabras fueron vistas como un palito a la China Suárez por su relación con Benjamín Vicuña, iniciada cuando el actor chileno todavía estaba casado con Pampita.

Al parecer, Eugenia Suárez llegó a la misma conclusión, ya que le respondió a la famosa modelo con un polémico mensaje publicado a su lista de mejores amigos en Instagram. "No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina", escribió picante la China Suárez para Pampita.

El tremendo palo de la China Suárez a Pampita. Foto: Instagram @angeldebritooki

¿Qué pasó entre Pampita y Martín Barrantes, su primer marido?

Para entender el brutal insulto de la China Suárez, debemos remontarnos al principio de siglo, cuando se conocieron Pampita y Martín Barrantes. La modelo y el polista comenzaron a salir en el año 2001, y se casaron en 2002. La pareja fue celebrada en los medios ese verano, pero el primer matrimonio de Carolina Ardohain duraría hasta el 2004.

Para 2005, Pampita se encontraba viviendo en Chile y felizmente en pareja con el actor Benjamín Vicuña, de quien quedó embarazada al poco tiempo de oficializar su romance. Todo se complicó cuando Barrantes denunció a su expareja por adulterio, ya que la mediática había quedado embarazada aunque su divorcio con el polista no se había firmado aún.

En una entrevista con Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, Pampita reveló la verdad del escándalo: "Yo me casé, me separé, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía no había salido el divorcio porque había que esperar un tiempo. Yo, con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar la firma del papel para quedar embarazada y en ese momento era adulterio".

"A pesar de que estaba separada, ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país. Jamás pensé que la otra persona iba a hacer uso de la ley, realmente no sabía que la firma era importante. Y te fui a ver a vos sabiendo que era un caso indefendible", le dijo a Rosenfeld en la entrevista emitida en 2017. 15 años después del escándalo, la abogada sostuvo que la ley le falló a Pampita.

"Tu caso fue testigo que dejó reflejado una no realidad. El hombre podía mostrarse con muchas mujeres pero la mujer no", explicó la abogada, enfurecida con el sistema judicial ya que, al poco tiempo de finalizado el juicio contra Pampita, se eliminó el concepto de adulterio que mencionó la China Suárez del código civil.