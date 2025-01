La implacable medida que tomará la China Suárez contra Yanina Latorre por filtrarle su número de teléfono

Desde que confirmó su romance con Mauro Icardi en medio del divorcio con Wanda Nara, la China Suárez se volvió protagonista del escándalo que mantiene en vilo a todo un país. Tras ser acusada de filtrar su supuesto embarazo, la nueva novia del futbolista argentino vivió un tenso momento cuando se filtró al público su número de teléfono. Furiosa, la actriz realizará una fuerte represalia.

Todo sucedió la madrugada de este domingo 19 de enero, durante el festejo de cumpleaños de Francesca Icardi que desató una fuerte pelea entre Wanda Nara y la China Suárez. Según informó Yanina Latorre desde sus historias de Instagram, Mauro llamó a Wanda cuando sonaron las doce para que la hija de su novia, Rufina, salude a la cumpleañera.

La fuerte pelea entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @yanilatorre

De acuerdo con Latorre, la cumpleañera se angustió al verse nuevamente en medio del conflicto entre sus padres y se largó a llorar, provocando la ira de su madre. "Acto seguido, se matan Wanda y Mauro. ¡Se dijeron de todo!", aseguró. Pero lo que desató el escándalo fue la reacción de la China Suárez: "En ese momento, la China le manda un mensaje a Wanda. Terrible, le dice de todo", escribió Latorre.

Horas después, la panelista de "LAM" publicó una captura del mensaje en cuestión: "Sos un asco de persona. Dejsate a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? ¿Decirle "gente de mierda, ridícula" a una NENA de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija? Las cosas de grandes las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana, agresiva".

El fuerte mensaje de la China Suárez a Wanda Nara. Foto: X @fedeebongiorno

El mensaje estalló la polémica en las redes sociales, pero no por su contenido, sino por un detalle en la captura de pantalla: aparece visible el número de teléfono de la China Suárez (luego fue resubida con el número tapado). En "Mañanísima", Majo Martino reveló que la ex "Casi Ángeles" estuvo "desesperada ayer por la cantidad de mensajes que le entraron", y no dejará que el episodio pase sin consecuencia.

Según reveló la panelista de El Trece, la China Suárez y su equipo legal "van a demandar a Wanda Nara por haber filtrado este chat, y a Yanina Latorre también por ser la persona que recibe los chats y los publica con el teléfono". A su vez, Wanda Nara demandará a la China Suárez por el fuerte contenido de su mensaje.

Filtraron detalles de la crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez

Mientras tanto, no todo sería color de rosa en la nueva relación de Mauro Icardi y la China Suárez. Detalles de una serie de fuertes peleas entre los dos mediáticos llegaron a la prensa cuando una amiga íntima del futbolista se comunicó con Pepe Ochoa, quien leyó los detalles al aire de "LAM".

Según leyó el panelista, habría sido la misma Eugenia quien filtró los rumores de su embarazo con el delantero del Galatasaray, que el círculo íntimo de Icardi le habría forzado a desmentir. Además, el deportista le habría hecho una escena de celos a la China Suárez por su relación con Franco Colapinto, tras tener comunicación con una persona cercana al piloto de F1: "Esta persona le confirmó que ella quería ir más allá con él, y Mauro era su segunda opción", sostuvo la fuente anónima.