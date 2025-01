La tremenda reacción íntima de la China Suárez ante la filtración de su falso embarazo: "Está harta de..."

El blanqueo de su relación con Mauro Icardi volvió a poner a la China Suárez en el centro de la escena, donde los medios y algunos periodistas de espectáculos, como Yanina Latorre, no dudaron en difundir rumores que enojaron a la actriz. La especulación sobre un posible embarazo de Mauro Icardi fue, para ella, el punto de quiebre.

Lo cierto es que, en varias ocasiones, las actitudes de Icardi y la China, que parecen pensadas para provocar a Wanda Nara, son las que desconciertan al público. Pero esta vez, se conoció gracias a Juan Etchegoyen la tremenda reacción íntima que tuvo Suárez ante la filtración de su falso embarazo. “A mí lo que me cuentan desde el entorno de Eugenia es que está harta de que se hable de ella pero que con este rumor de embarazo se cruzó un límite, esa es la frase que a mi me sueltan”, aseguró el periodista.

Lo que ocurre en este interminable conflicto con Wanda Nara es que, antes de la picante confesión que la China habría hecho sobre Mauro, Yanina Latorre, quien sigue de cerca el Wandagate incluso desde Miami, comenzó a publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram, sugiriendo que Suárez estaba embarazada y afirmando tener pruebas. Por ello, Etchegoyen no dudó en comentar la información que le llegó del entorno de la actriz: “A Eugenia le parecería que todo esto ha llegado a un nivel de locura total con todo lo que se dice y que todo tiene un límite. Sus hijos y esta situación del embarazo sentiría que es algo muy íntimo y que le afecta. Incluso me cuentan que estaría seriamente evaluando ir a la Justicia”.

Luego, Juan contó que la China no la estaría pasando bien por la forma en que los medios y la familia de Wanda Nara hablan de ella, y hasta sospecha que fue la empresaria quien difundió el rumor de que estaría esperando un hijo de Mauro Icardi: “Me dicen también es que ella se sentiría hostigada por la prensa y por la ex pareja de su novio Mauro Icardi, o sea Wanda Nara. Es más, voy a decir algo que no iba a decir. A mi me dicen que no descarte que este rumor de embarazo lo haya provocado Wanda escribiéndole a algún que otro periodista”.

Al parecer, a partir de ahora, el conflicto de la China Suárez no solo involucra a Wanda, sino también a Yanina Latorre, quien se dedica a compartir detalles íntimos de sus relaciones amorosas, como cuando dijo que la actriz, antes de separarse de Benjamín Vicuña, le pidió que le comprara una casa.

La China Suárez y su mensaje en redes que levantó polvareda

La China Suárez se mostró nuevamente en redes sociales para aclarar los rumores sobre un supuesto embarazo con Mauro Icardi. En sus historias de Instagram, compartió un video en el que canta una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Wanda Nara: “Si yo hablara, vos te irías del país”. Un mensaje que generó más especulaciones, sumando misterio al enredo mediático que rodea a la actriz.

Antes, la China había desmentido el embarazo con una foto en bikini y dejó entrever que la filtración de esta información errónea podría provenir de la misma persona que suele divulgar versiones falsas sobre ella. “No estoy embarazada. Quizás la ‘fuente’ sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí”, expresó.