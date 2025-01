La picantísima confesión de la China Suárez sobre Mauro Icardi que podría enfurecer a Wanda Nara

En medio del aluvión de comentarios que generó el romance entre Eugenia 'la China' Suárez y Mauro Icardi, la pareja decidió blanquear su historia y mostrar cómo sigue todo a través de diferentes publicaciones en las redes. Sin embargo, una reciente revelación de la actriz podría traer más complicaciones, especialmente con la presencia de Wanda Nara en el panorama.

Paula Varela, periodista del espectáculo, compartió en su cuenta de Instagram una declaración de la China Suárez que podría causar más problemas en su conflicto con Wanda. Según Varela, la actriz habría dicho a sus allegados: "Vengo esperando este momento desde hace tres años". Esta frase, que dejó a más de uno sorprendido, hace alusión a su deseo de retomar la relación con Icardi luego de la turbulencia que se vivió entre él y Nara.

Por otro lado, explicó que, aunque muchos se preguntan cómo la China se presta a ser parte de este triángulo amoroso, la clave estaría en esa espera de tres años, como si Suárez siempre hubiera estado enganchada con el futbolista. Después de todo lo que sucedió, que fue ampliamente difundido, la China continuó con su vida, pero cuando vio la oportunidad de acercarse a Icardi nuevamente, no dudó en aprovecharla.

Por último, Paula cerró su relato con un mensaje particular: "La China está feliz de poder armar aquello que había quedado trunco. Ella realmente estaba muy enganchada con Mauro. Me dicen que está enamorada. Algunos dicen que le pagan y no, a mí me dicen que está enganchada y que esperó este momento mucho tiempo". Esta sincera confesión deja claro que, más allá de las críticas y las sospechas, la China está completamente entregada a este nuevo capítulo de su vida, aunque es probable que no todos lo reciban con los brazos abiertos.

El extraño comportamiento de la China Suárez con Mauro Icardi

En Puro Show se reveló un detalle curioso sobre la China Suárez en la casa de Mauro Icardi. Según Pochi, la actriz adopta un rol muy servicial, casi como “una geisha”, dedicándose a atender a Mauro ya sus invitados. “Es la que te cocina, te hace algo ahí, en el momento”, explicó.

Aunque la China parece atender a todos, la atención especial está dirigida a Icardi. Pochi mencionó que él parece disfrutar de que ella asuma ese rol, indicando que se enfoca más en él que en los demás. “Atiende más a él, pero por ahí a él le gusta que ella tome ese rol”, agregó.

Además, la China se muestra entusiasta en la cocina. En una anécdota, Pochi contó que cuando estaban con el tatuador, ella interrumpió para cocinarles. “Te saca unos huevos y te hace una tortilla”, relató, dejando claro que disfruta de estos gestos.