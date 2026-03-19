Se filtraron polémicos chats privados entre Roberto Pettinato y Mecha Iñigo, novia de Charly García: "No te asustes de mí"

En Puro Show, Angie Balbiani sacó a la luz conversaciones nunca antes vistas entre Pettinato e Iñigo, la pareja del ícono del rock.

Un nuevo elemento reavivó la polémica en torno a Roberto Pettinato y Mecha Iñigo, luego de que se conocieran detalles de un supuesto vínculo entre ambos. Tras lo expuesto en Puro Show, fue Angie Balbiani quien difundió chats privados que sumaron tensión al tema.

En uno de los mensajes, Pettinato le escribía: "¿Te puedo llamar un toquecito? Es para decirte unas cosas del disco, no te asustes de mí. Ja, ja, ja, no me respondiste. Cuando te dije 'te puedo llamar por algo del disco' no te asustes de mi, onda no te llamo por 'nosotros'".

Esto fue lo que contó Angie Balbiani en Puro Show sobre Roberto Pettinato y Mecha Iñigo, pareja de Charly García Se Conocieron Los Chats Entre Roberto Pettinato Y Mecha Iñigo Luego de compartirlo, la panelista del ciclo de Eltrece aclaró que Mecha acompañaba a Charly García como una figura cercana y no como pareja, y sostuvo que el vínculo con Pettinato se habría extendido desde 2019 hasta 2025, cuando ella decidió internarse.

Otro de los intercambios, con fecha en mayo de 2020, mostraba un tono más personal por parte del conductor: "Bueno quería avisarte que al final voy a sacar el disco que quería que vivas esto conmigo y emocionada. Obvio que saldrá en alguna plataforma que lo subiré y buenas noches. Hoy se cumple un año que lo grabamos. Vos no lo sabías porque en esa época sólo dormías y habías aplicado las 50 formas de Paul Simon. Pero ya está. Fue. Es absurdo esperar ahora qué. Cuantos menos muertos haya más lo escucharán".