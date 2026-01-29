Traición y estafa: revelaron la fuerte suma en dólares que Roberto Pettinato le habría sacado a Charly García

Una fuerte acusación sacude al ambiente artístico tras conocerse detalles sobre un presunto manejo irregular de fondos y un vínculo oculto que afectó al ídolo nacional.

Roberto Pettinato se encuentra en el centro de un torbellino mediático tras las declaraciones que vinculan sus manejos financieros con el patrimonio de Charly García. Según la información trascendida en el programa Puro Show (El Trece), el conductor habría establecido un lazo con Mercedes “Mecha” Iñigo, quien fuera la compañera sentimental del astro del rock, bajo circunstancias que mezclan el interés económico con la manipulación emocional. La gravedad de las acusaciones apunta a un aprovechamiento sistemático en un momento de vulnerabilidad de la pareja.

El origen del conflicto entre Roberto Pettinato y Mecha Iñigo La periodista Fernanda Iglesias detalló que el acercamiento entre el conductor y la modelo no fue un simple desliz, sino una estrategia que terminó por minar la estabilidad de la relación preexistente con el músico. De acuerdo con el relato televisivo, el saxofonista habría ejercido una influencia asfixiante sobre la mujer, buscando desplazar la figura del autor de "Say No More" para ganar terreno personal. Al respecto, la panelista sentenció de forma contundente: “Pettinato la entró a volver loca”.

C0c2efKb Roberto Pettinato y Charly García en los tiempos de su colaboración artística previa al escándalo. Foto: X @marchisergio Este vínculo, que nació mientras el noviazgo formal de los protagonistas aún estaba vigente, habría derivado en un pedido de fondos exorbitantes para costear ambiciones profesionales de Pettinato. La denuncia sostiene que el capital obtenido fue utilizado para la realización de un proyecto discográfico grabado en el exterior, específicamente en los Estados Unidos hacia el año 2020. Se trata de una producción de edición limitada que, paradójicamente, se presentó como un tributo a la obra del propio García.

Las cifras del presunto fraude de Roberto Pettinato a Charly García Escándalo con Roberto Pettinato: lo acusan de manipular a la pareja de Charly García por dinero Escándalo con Roberto Pettinato: lo acusan de manipular a la pareja de Charly García por dinero. Video: Puro Show (El Trece) El punto más álgido de la revelación reside en la cuantiosa suma que habría salido de las arcas del legendario artista a través de la mediación de Iñigo. Según la información difundida, se trataría de “varios millones de dólares” destinados a cubrir la logística de lujo, pasajes internacionales y la producción técnica del álbum titulado Pettinato Plays García. Esta situación ha generado una ola de indignación entre los fanáticos, quienes ven en este acto una doble traición: tanto al afecto personal como al legado financiero del máximo referente del rock nacional.