Pampita en modo campestre: así se paseó por la estancia de su novio Martín Pepa

Pampita se alejó de las playas de Miami y Punta del Este para descansar en un entorno más tranquilo, tratándose esta vez de la estancia de su actual pareja, el polista Martín Pepa. En un día lleno de naturaleza, animales y una paz total, Pampita demostró que incluso en el campo puede lucir su estilo.

La modelo disfrutó de una jornada rodeada de naturaleza con su familia.

La estancia de Martín Pepa, ubicada en un pintoresco rincón del campo, parece sacada de una postal. Rodeada de caballos, conejos y gallinas, la familia disfrutó de una tarde relajada, mientras los niños de la modelo, Anita, Benicio, Beltrán y Bautista, corrían entre los animales y se sumergían en la tranquilidad del campo. Un entorno que contrastaba con la vida frenética de la ciudad y los viajes internacionales de la modelo.

Pampita en su faceta más natural.

Para la ocasión, Pampita no eligió un outfit cualquiera. Decidió apostarle a un look canchero, pero a la vez cómodo para el campo. Con una campera de jean verde musgo, estilo náutico, y una polera negra de cuello alto, la modelo mantuvo el equilibrio perfecto entre elegancia y confort. Los jeans blancos, arremangados para la ocasión, y unas zapatillas blancas completaron un look ideal para la vida rural.

La modelo apostó por un plan más relajado en el campo junto a su familia.

Pampita, al natural y sin maquillaje, mostró su look junto a su risa contagiosa y su presencia serena, que encajaron a la perfección con el entorno campestre de la estancia. Incluso en medio de las chicharras y el bullicio de los animales, Pampita no dejaba de deslumbrar con su look impecable.

El reencuentro con Martín Pepa fue la oportunidad perfecta para que la modelo disfrutara de un día de descanso con su pareja y sus hijos, lejos del ruido de la ciudad.