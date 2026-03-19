San José en Mendoza: fe, montaña y una celebración que crece entre los cerros

Cada 19 de marzo, la Iglesia Católica celebra el Día de San José , una fecha profundamente arraigada en la tradición religiosa de Occidente desde la Edad Media. La figura del santo -reconocido como padre, protector y guía de la familia- ocupa un lugar central en la devoción popular.

En Argentina, la jornada se vive con misas, procesiones y actividades comunitarias que convocan a fieles en distintos puntos del país. Mendoza no es la excepción: aquí, la celebración adquiere un carácter especial, combinando religiosidad, paisaje y encuentro.

Uno de los espacios más emblemáticos para honrar a San José en la provincia es la iglesia San José de la Montaña, ubicada en el Valle del Sol, en Potrerillos . El templo, emplazado sobre un cerro, ofrece una vista privilegiada del Cordón del Plata, convirtiéndose en un lugar donde la espiritualidad se fusiona con la imponente geografía mendocina.

Inaugurada en 2018 como capilla y elevada a parroquia en 2021, esta iglesia se ha consolidado como un punto de referencia tanto para la comunidad católica como para visitantes de todo el país. Su arquitectura moderna, sus amplios ventanales y su entorno natural generan una experiencia singular: asistir a una misa allí no solo implica un acto de fe, sino también una conexión directa con el paisaje.

Bajo la guía pastoral del padre Santiago Nahman, el templo desarrolla una activa vida comunitaria que incluye celebraciones litúrgicas, catequesis y bautismos. Además, se ha convertido en un escenario elegido por numerosas parejas para celebrar matrimonios, atraídas por la belleza del entorno y el clima íntimo que ofrece el lugar.

iglesia san josé de la montaña La iglesia está ubicada en un cerro del valle del Sol con una arquitectura elegante y una vista panorámica que enamora. Municipalidad de Luján de Cuyo.

Una celebración que convoca

En el marco del Día de San José, este jueves 19 de marzo se realizará la fiesta patronal en San José de la Montaña, en la localidad de Las Vegas, Potrerillos. La jornada comenzará a las 18 con un momento de adoración, continuará a las 19 con la misa central y culminará con una cena comunitaria a la canasta en el salón parroquial.

La propuesta busca no solo rendir homenaje al santo, sino también fortalecer los lazos comunitarios en un entorno que invita al encuentro y la reflexión.

san josé

Tradición y presente

La devoción a San José se mantiene vigente a lo largo del tiempo, sostenida por generaciones que encuentran en su figura un modelo de humildad, trabajo y compromiso familiar. En Mendoza, esta fe se expresa tanto en las celebraciones litúrgicas como en la apropiación de espacios simbólicos como el templo de Potrerillos.

Así, entre montañas, silencio y comunidad, la figura de San José continúa convocando a creyentes y visitantes, recordando que la espiritualidad también puede vivirse en diálogo con la naturaleza.

Así es por dentro la iglesia de San José de la Montaña

San José de la Montaña MDZ / Gema Gallardo

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