Pampita atacó a su exsuegra y estalló la polémica: "Provocarme a mí es meterte en..."

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán protagonizaron una de las separaciones más escandalosas del 2024. Es que el flamante matrimonio se mostraba bien para el afuera, pero en el interior esa relación se estaba desgastando cada vez más conforme pasaban los días.

Hasta que finalmente llegó el día en el que el exministro de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la separación con un contundente posteo y luego la modelo iría por más y mostraría los chats con su esposo, ya que según ella había un problema en las fechas que había expresado en su momento García Moritán.

Lo cierto es que en el medio aparecieron muchos protagonistas y una fue la madre del exmarido de Pampita. En su momento, ella sostuvo que Carolina tuvo fuertes palabras contra ella y aseguró que "Es verdad, tengo todo grabado. Yo la quiero, pero es muy dura. Elige el silencio para destruirlo", sentenció.

Ahora Pampita volvió a romper el silencio en "A la tarde" y fue contundente luego de las declaraciones de Roberto, quien señaló que no le gustó que muestre chats: "Vos viste como soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira y me pongo loca con esas cosas, ahí había como un problema de fechas que él decía que hacía mucho estábamos separados y yo salí en un segundo a decir que eso no es verdad y por eso mostré los chats".

La furia de Pampita contra la madre de Roberto García Moritán:

Además, dejó en claro que "no me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene", sentencio. Respecto a la madre de Moritán, Carolina subrayó que "me molestó porque no sabían la verdad y opinaban desde un lugar de desconocer y estoy enojada hasta el día de hoy, esas cosas no las perdono", cerró de manera fulminante.