Yanina Latorre destrozó a Edith Hermida tras el escándalo con Romina Scalora en Bendita: "No hay nada peor que..."

Yanina Latorre no tiene filtros a la hora de dar su opinión, y esta vez no fue la excepción. En medio del escándalo entre Edith Hermida y Romina Scalora en Bendita, la panelista de LAM salió al cruce y compartió su tajante postura en redes sociales. No es de sorprenderse que Latorre, siempre tan directa, no haya dudado en dejar su marca en el tema.

La arrolladora respuesta de Yanina Latorre sobre el escándalo de Edith Hermida y Romina Scalora

Cuando un seguidor de Instagram le preguntó qué opinaba sobre la pelea entre Hermida y Scalora, Yanina Latorre, como es habitual en su forma de ser, no se anduvo con sutilezas: "Que Romina tiene razón, Edith va fuerte y cuando le vuelve, dice que era un chiste. No hay nada peor que ser cag… banque los trapos señora".

Yanina Latorre no se mantuvo al margen del escándalo entre Hermida y Scalora. Foto: Instagram @yanilatorre.

Con estas palabras, la esposa de Diego Latorre arremetió contra la actitud de Hermida, sugiriendo que la panelista de Bendita no estaba siendo sincera con sus respuestas.

Con su estilo característico, Yanina dejó bien claro lo que pensaba sobre la situación. Lejos de tomar partido por Edith o Romina, su comentario apuntó a la inconsistencia de la locutora de 54 años, quien, según Latorre, no sabía manejar las críticas que recibía. Para la periodista, no hay nada más perjudicial que no "bancar" lo que se dice y luego intentar suavizarlo diciendo que todo fue un chiste.

Yanina Latorre se suma al streaming Bondi

Desde Estados Unidos, Yanina contó que compartirá programa con Ángel de Brito. "El programa de streaming mío en Bondi va a mutar porque no voy a poder hacer tantos programas por día porque no me da la cabeza. No voy a ir una vez por semana, voy a ir más. Cuando Ángel termina su programa de streaming, entro yo... los dos solos va a ser una bomba", dijo en diálogo con Pepe Ochoa en ese canal.