Yanina Latorre destruyó a una conocida periodista y excompañera: "No hiciste otra cosa que..."

Yanina Latorre fue fuertemente criticada nada más ni nada menos que por Mauro Icardi y Eugenia China Suárez. Todo comenzó luego de que la panelista confesó que una bata que tenía puesta la actriz y flamante pareja del jugador era nada más ni nada menos que de Wanda Nara.

Ante esta información, tanto él como la actriz fueron al hueso. Ella no tuvo piedad contra la panelista y escribió un durísimo texto: "El nivel de obsesión de esa señora no es normal, todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos, así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar", comenzó.

Luego, agregó: "Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis 3 hijos. Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc".

Quien decidió meterse en esta polémica fue nada más ni nada menos que Estefanía Berardi conocida panelista de espectáculos y que compartió equipo con la propia Yanina Latorre: "Me suena todo lo que cuenta Eugenia", expresó Estefi junto a la captura del texto de la actriz.

La respuesta de Yanina a Estefi Berardi. Foto: Instagram/ @yanilatorre.

Rápidamente, Latorre se hizo eco de esta actitud de quien fue su compañera y la destruyó: "Y miren quien se suma… vio luz y entró", comenzó. Luego, agregó: "La respuesta a la hiena es fácil: desde que te fuiste de LAM no hiciste otra cosa que fracasar. Deberías agradecerle a Ángel de por vida el lugar que te dio. Inútil".