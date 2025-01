Wanda Nara reveló lo más "morboso" que le hizo Mauro Icardi: "Con La China Suárez al lado..."

Wanda Nara mandó al frente a Mauro Icardi y la China Suárez. La mayor de las Nara reveló un morboso detalle que el futbolista de Galatasaray habría tenido con la ex Casi Ángeles. El escándalo que involucra a los tres sigue dando que hablar en los programas de espectáculos.



En una charla con Ángel de Brito para LAM, la conductora de Bake Off Famosos dio detalles de la relación de Icardi con la China Suárez. Curiosamente, estas declaraciones llegan días después de que la propia Wanda Nara tomó una drástica decisión para proteger a sus hijos. Según contó la modelo y empresaria, Icardi y María Eugenia Suárez pasaron juntos las fiestas de fin de año en una casa que le pertenece a ella.

Mauro Icardi compró una lujosa casa en Nordelta. Fuente: Instagram @mauroicardi.

“La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Ahora me contaron que la compró él y que firmó el contrato con ella al lado, es de una morbosidad tremenda", contó Wanda Nara en diálogo con de Brito.



La bronca de Wanda con la China e Icardi no quedó solo en la casa. Según contó la empresaria, la actriz maquilló a sus hijas, Francesca y Donatella, para mojarle la oreja a ella.



"Ver a mis hijas maquilladas con el mismo maquillaje que se hace ella. La verdad es que esta casa es mía, no existe una separación de hecho en Argentina. Los 6 millones que vale esta casa serán de mis hijas y también míos. ‘Si decidiste estar con esta mujer sé feliz. Yo a mis hijas no las pude ver en Navidad, y me enteré por las fotos que subió esta mina en un supermercado", se descargó Wanda.

Wanda Nara reconoció que tuvo un amorío con un ex compañero de Mauro Icardi

En la misma charla con Ángel de Brito en la que reveló detalles sobre el noviazgo de Mauro Icardi con la China Suárez, Wanda Nara admitió que tuvo un affaire con un ex compañero del futbolista de Galatasaray. La empresaria y conductora, sin embargo, negó que se haya tratado de un caso de infidelidad tal como había asegurado el propio Icardi.

Wanda Nara dijo que su vida con Icardi "era perfecta" hasta que apareció la China Suárez. Fuente: Instagram @wanda_nara y @sangrejaponesa

El tercero en cuestión es Keita Baldé. El español jugó una temporada en el Inter de Milán, cuando Icardi era goleador y capitán del cuadro italiano. Según Wanda, la relación se dio en un momento en que ella y Mauro estaban separados.



"La relación con el jugador fue real, yo se lo conté a Mauro, porque estábamos separados. Él me extorsiona con eso, con mostrar los videos. Lamentablemente tuve que subir los chats para demostrar que esto fue después. Antes de la China nuestra vida era perfecta. Cuando yo le dije a Mauro que me quería separar, él se volvió loco y no quería. Él jura y perjura que me va a hacer la vida imposible", contó Wanda.