Wanda Nara irrumpió en un programa con una impactante denuncia contra Mauro Icardi: "Me amenaza con..."

Este jueves en LAM (América TV), Ángel de Brito se refirió a la guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, desestimando en primer lugar la versión de que el futbolista habría comprado una casa en diez millones de dólares, y asegurando que el delantero del Galatasaray desembolsó en realidad por la propiedad cuatro millones.

Luego, el conductor reveló que la China Suárez se hará cargo de la redecoración de la mansión que adquirió el jugador, y que Wanda estaría furiosa por la adquisición de la lujosa casa. De hecho, la conductora de Bake off Famosos (Telefe) llamó en vivo a Ángel de Brito, quien la puso al aire en LAM, y ella no dudó en disparar una impactante denuncia contra Icardi.

Al aire, la empresaria aseguró que solamente recibió de su exmarido un pago de cuatro mil dólares, y remarcó que el deportistta lo hizo para evitar una sanción FIFA. "Yo jamás mentí, todo lo que dije, están las pruebas", remarcó Wanda Nara.

Luego, la empresaria denunció: "Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar de mí. Mauro cuando se fue de mi casa juró destruirme, y pagar lo que tenga que pagar para arruinarme la vida. Me amenaza con videos íntimos, que debe tener un montón porque vivió conmigo 12 años, y teníamos una cámara que no sólo enfocaba mi cama, sino todas mis casas, tenía más de 60 cámaras y todas las imágenes las tiene él. Todo esto está en las denuncias penales".

La gravísima denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Además, Wanda Nara aseguró que hay una periodista que cobra 20 mil dólares por mes por parte de Mauro Icardi para hablar mal de ella. "Tenemos audios terribles, hay denuncias muy graves en su contra", anticipó la entrevistada. Acto seguido, reveló que la casa que compró su exmarido ella la había ido a ver hace tiempo, y que era la "casa de sus sueños".

En tanto que respecto al romance entre Icardi y la China Suárez, Nara calificó de "morbosidad" que la actriz comparta posteos en la propiedad en cuestión, y que las hijas que tuvo junto al futbolista posen con el mismo maquillaje de la artista. "La vedad que la casa es mía, porque Mauro la compró estando casados. Hizo todo mal, se apuró, conozco al escribano que hizo la firma. Dijo que estamos separados de hecho, y es mentira no existe una separación de hecho. Nadie firmó una separación de hecho. En Argentina no tenemos división de bienes, solo la hicimos en Italia. En Argentina las propiedades que tenemos son de los dos, y los seis millones que vale esta casa serán de mis hijas y también míos, porque él está casado conmigo. Está mal asesorado", apuntó la conductora.

Además, Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de no blanquear de no tener "huevos" para blanquear su relación con la China Suárez, y recordó que él dijo cosas tremendas de la actriz, como que "era fácil y tenía mal olor". "A él no le da la cara para salir de la mano con ella y mostrarla", subrayó.