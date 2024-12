Los detalles que confirmó Wanda Nara sobre su relación íntima con Keita Baldé

Tras los rumores de un affaire entre Wanda Nara y Keita Baldé, la conductora de Bake off famosos (Telefe) salió a aclarar los tantos sobre el contexto en el que se produjo el vínculo íntimo con el compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray.

Al aire en Mañanísima (El Trece), Estefi Berardi contó que Nara no sólo habría tenido un affaire con Baldé, sino que "fueron novios", un año después del escándalo de Icardi con la China Suárez, y cuando el futbolista y la mediática estaban separados.

"Yo hablé con Wanda y ella me contó todo. No hablé ahora, hablé en su momento y ella me dijo cómo fueron las cosas. Me dijo "sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suarez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie", detalló la panelista sobre su charla con Wanda Nara relacionada con Keita Baldé.

Wanda Nara confirmó su relación que tuvo con Keita Baldé

Luego Berardi sumó: "Pero no sólo me dijo eso, porque ella no tiene nada que esconder. Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separadas ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita".

Por último, Estefi Berardi remarcó que Wanda Nara no engañó a Mauro Icardi con Keita Baldé. "Esto no fue así. Ellos estaban separados, por lo que no hubo traición. Incluso lo que dice ella es que Keita también estaba separado en ese momento", remarcó la especialista en espectáculos en sintonía con el testimonio que le compartió la figura de Telefe.