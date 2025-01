Wanda Nara expuso a Mauro Icardi y reveló la barbaridad que dijo de María Eugenia Suárez: "Él siempre la..."

La novela Wanda Nara- Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. Y es que luego de que el futbolista y María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, compartieran imágenes en sus cuentas de Instagram de su año nuevo con varios detalles que dan a entender que lo pasaron juntos, el pasado jueves 2 de enero, la conductora hizo una fuerte acusación contra el deportista en sus historias de Instagram (@Wanda_nara).

"Con las nenas no. Cortar la obra social de 5 menores. Dejar de pagar el colegio. No pagar alimentos. Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en navidad y a diario. ¿Esto es violencia? Quiero justicia, ¿existe?", enumeró la presentadora.

La historia que la modelo compartió en su cuenta de Instagram el pasado jueves 2 de enero. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Wanda llamó a Ángel de Brito mientras el periodista conducía LAM y la puso en altavoz en el programa de espectáculos. Mientras explicaba toda la situación que vive con Mauro hoy en día, en un momento de la entrevista lo mandó al frente y reveló lo que le dijo Icardi sobre Suárez.

Y es que Wanda Nara dijo que Mauro Icardi "no tiene los huevos" para blanquear su relación con la actriz y allí confesó todo lo que el futbolista le dijo sobre la actriz.

Esto fue lo que Wanda Nara contó en LAM sobre lo que le dijo Mauro Icardi de María Eugenia Suárez

"Lo que pasa es que él no tiene los huevos porque él siempre la basureó, habló las peores cosas de ella, que era fácil, regalada, que tenía olor. Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno", contó la presentadora.