La drástica medida que tomó Wanda Nara para proteger a sus hijos en medio del escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez

Wanda Nara no atraviesa su mejor momento. La modelo y empresaria está envuelta en una escandalosa situación mediática. El noviazgo de Mauro Icardi y la China Suárez dejó a la conductora de Bake Off Famosos otra vez en boca de todos. Wanda tuvo que tomar medidas para proteger la integridad de sus cinco hijos, a quienes quiere mantener al margen de los rumores y versiones que se dicen en la televisión y las redes.

Wanda Nara usó su cuenta de Instagram para publicar un sentido mensaje. La mayor de las Nara despidió el año con una reflexión que da cuenta de la situación emocional en la que está inmersa, agravada por el noviazgo de su ex con la China Suárez. El objetivo de Wanda es, tal como ella lo aclara, proteger a sus hijos, los tres varones que tuvo con Maxi López y las dos nenas que tuvo con Mauro Icardi.

Wanda Nara tomó una importante medida para proteger a sus hijos del Wandagate. Fuente: Intsgram wanda_nara.

"Se termina un año muy especial para mí. Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras. Quiero agradecer a mi familia y amigos que me acompañan siempre. Pase las fiestas sin mis hijos porque es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás que viven en el exterior y que confían en mí todo el año el cuidado y educación de ellos sola", inició su descargo la conductora de Telefe.

En el posteo, Wanda reveló que tuvo que tomar una drástica medida para cuidar a sus hijos: tuvo que quitarles el celular de manera provisoria para que no lean ni escuchen los comentarios que se dicen sobre ella, en especial para Francesca y Donatella, sobre Icardi.

"Escuché cosas terribles sobre mi persona me tocó quitarles los teléfonos a mis hijos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy. Ellos saben la clase de mamá y persona porque vivieron dentro de mí y porque dediqué cada minuto de mi vida a ellos, pero no fue lindo para la gente que me ama escuchar tanta mentira", contó Wanda Nara.



La relación de Icardi con la ex Casi Ángeles es un tema que la toca de cerca. La estrategia de Wanda Nara para arruinarle las vacaciones a Mauro Icardi con la China Suárez ya estaría en marcha.

Wanda Nara publicó una extraña foto y sorprendió a sus seguidores

Horas después de ese emotivo descargo, sobre la madrugada del 1 de enero, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una extraña foto que eliminó a los pocos minutos. La imagen mostraba un mensaje que decía "te extraño", lo que generó especulaciones entre sus fans.

Marcia Frisciotti se sorprendió por la enigmática foto que Wanda Nara publicó de madrugada. Fuente: Instagram @Pochidegossipeame.

La periodista Marcia Frisciotti, a través de su cuenta de chismes @Pochidegossipeame, compartió el mensaje de un seguidor que le informó sobre la publicación borrada, añadiendo que también había visto la foto pero no había capturado la imagen.

Más tarde, Frisciotti mostró una historia compartida por L-Gante en su cuenta, en la que el cantante de cumbia expresaba: "Te extraño ya, no te veo desde el año pasado". Este hecho suma a los recientes episodios mediáticos en los que Wanda ha estado involucrada, como su romance con L-Gante y las polémicas con Mauro Icardi.