¿Se viene la confirmación de la relación?: afirman que la China Suárez y Mauro Icardi pasaron Año Nuevo juntos

Mauro Icardi ha protagonizado y sigue protagonizando una separación escandalosa con Wanda Nara quien lo ha denunciado en diversas oportunidades. En estas últimas semanas, los rumores sobre el romance entre el jugador y la China Suárez creció por fotos que podrían ser en la misma casa.

Pero no solo pasó esto, también se pudo ver a la actriz comprando junto a las hijas de Mauro y esto sería una clara señal de que el romance estaría más que avanzando. Esto se sumo a las imágenes en el 2024 de ambos en un conocido boliche de la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de todo esto, Wanda le tiró un palito a Mauro en una contundente publicación que realizó previo a comenzar el 2025: "Intentaron ensuciarme con cosas que no hice , que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas, jamás engañé a nadie, por más dura que sea mi elección voy de frente siempre y digo la verdad . Lucho por la sinceridad y si es necesario voy hasta las últimas consecuencias o scrim de pantalla para confirmar mi versión".

El poste de Mauro Icardi que despertó rumores. Foto: Instagram/ @mauroicardi.

Lo cierto es que Mauro Icardi y Eugenia China Suárez estarían muy enamorados y en las últimas horas comenzó a circular un rumor sobre que habrían desayunado juntos en la casa del jugador. Todo comenzó cuando Mauro compartió la foto con el mate en el patio y la frase: "Primer desayuno de este 2025".

La afirmación de Juariu. Foto: Instagram/ @juariu.

Por su parte, Juariu, sostuvo en su cuenta de Instagram: "Pasaron Navidad juntos y Año Nuevo juntos cual familia ensamblada. Este Wanda gate nunca va a parar de sorprendernos", expresó la panelista de Vero Lozano quien se mostró absolutamente sorprendida por descubrir los detalles.