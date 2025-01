Graciela Alfano habló sobre sus cirugías estéticas sin filtro: "Me encanta hacerme..."

Celebrada como una de las mujeres más hermosas del país, Graciela Alfano no esconde el rol que tuvieron las cirugías estéticas en su excelente estado físico a los 72 años. La vedette y mediática que recientemente cruzó a Carmen Barbieri hizo unas fuertes confesiones sobre los motivos que la llevaron a pasar por el quirófano y se mostró más que conforme con los resultados.

Después de confirmarse la separación de Graciela Alfano y Carlos Bustin, la modelo viajó a Punta del Este a veranear y fue entrevistada por Diario Clarín. En su charla, Alfano resaltó que se siente mejor que nunca entrando en su séptima década de vida: "Que digan lo que quieran, pero esta edad es la mejor, hay que desmitificar que se llega encorvada, a duras penas, no, no querido".

El increíble presente de Graciela Alfano. Foto: Instagram @iconoalfano

"Yo represento a una nueva longevidad, una etapa de la vida en la que se puede amar y ser amada, y también disfrutar de los nietos, como me pasa a mí. Yo gozo el día a día, viajo, trabajo y me cuido mucho para mantener esto", sostuvo la famosa. Cuando el entrevistador le preguntó qué tanto de su vitalidad le debe a las cirugías plásticas, la ex de Matías Alé no se escondió y respondió con franqueza.

"Okay, reconozco que me he hecho todo lo que una se puede hacer, no me mantengo comiendo lechuguita, todo lo que me ayude a estar mejor, me lo hago, me lo pongo", contestó Graciela Alfano, quien sacudió las redes con un percance hot hace pocos días. "Por supuesto que hay dolor, pero yo hago con mi cuerpo lo que quiero. A mí me gusta cambiarlo, es una obligación que tengo un poco por mi trabajo", agregó.

Hoy en día, Graciela Alfano se define como "Creadora digital". Foto: Instagram @iconoalfano

Fue entonces que la vedette reconoció haber sentido presión para verse de esta manera a partir de su tiempo en la farándula: "De alguna manera sí es una obligación, porque en mi trabajo me tengo que ver radiante y lo acepto y me gusta... Por supuesto que me duele físicamente, pero ¿cuántas cosas te duelen? Yo no le tengo miedo al dolor. Si tuviera que entrar mañana al quirófano no lo dudaría, lo haría todas las veces que pudiera".

A pesar de la polémica que pueda despertar sus dichos, la expareja de Carlos Bustin se mantuvo firme en su opinión y despreció a las mujeres que esconden sus propios procedimientos: "No me vengan con esas pelotudeces de las minas que dicen 'ay, no, yo soy natural', por favor... Crean lo que quieran, piensen lo que se les dé la gana, pero la vida es otra. Me encanta hacerme de todo. Soy coqueta", cerró.

Graciela Alfano se metió en el "Wandagate" y tomó un lado

Graciela Alfano opinó sobre la pelea de Wanda Nara y la China Suárez. Foto: Instagram @iconoalfano

En la misma charla con Clarín, la mediática fue consultada por el drama del momento: la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez, después del divorcio de la conductora de Telefe con Mauro Icardi. Como en todos los aspectos de su vida, Graciela Alfano fue escandalosa y directa con su respuesta, declarándose firmemente del lado de María Eugenia Suárez.

"Yo soy 'chinista' de la primera hora, ella me encanta, tiene una gran personalidad, la veo tan parecida a mí, tan libre, que va por la vida haciendo lo que quiere, pero a la vez una madre responsable", sostuvo la mediática. Alfano se confesó fan de la China desde sus primeros pasos en la actuación bajo el ala de Cris Morena, y decidió defenderla en medio de la polémica con Wanda Nara.