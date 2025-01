Carmen Barbieri recordó un doloroso episodio que dejó helados a sus compañeros en El Trece: "Fue terrible"

Carmen Barbieri pasó por muchos momentos difíciles, como el tratamiento contra el cáncer de su hijo Fede Bal, pero algo que afecta a la conductora como a todos los argentinos es la inseguridad. En una reciente emisión de su programa en El Trece, "Mañanísima", la capocómica recordó un difícil episodio que le tocó vivir y la marcó para siempre.

El ciclo de actualidad recibió este miércoles en su piso al doctor Guillermo Capuya, quien habló de las secuelas psicológicas que puede tener en una persona un episodio violento de inseguridad. El especialista explicó que los niños son los que más padecen en estos casos, ya que puede marcar su memoria y generar "trastornos de sueño, trastornos del ánimo, depresión".

Fue entonces que Carmen Barbieri, quien sufrió un hackeo en vivo en ese mismo ciclo apenas semanas atrás, le preguntó al especialista las consecuencias de dichos sucesos en los adultos como ella. "Acá hablamos de estrés postraumático", reveló Capuya, y agregó que "esos recuerdos quedan grabados en la memoria generando una situación de estrés, de incomodidad, que muchas veces requieren terapia".

Interpelada por las palabras del especialista, la conductora reveló su propia experiencia con la inseguridad y dejó helados a sus compañeros de piso. "A mí me pasó, yo tuve un intento de asalto, y después tuve otro hace poco, donde además me enfrentó y me dijo 'te estábamos esperando, Carmen'. Fue terrible, yo ya no saco más al perro de noche porque tengo mucho miedo", reveló.

Carmen Barbieri y Rey, su perro mascota. Foto: Instagram @estoesblender

La mediática, que recientemente cruzó a Graciela Alfano, explicó que los episodios de inseguridad que le tocaron vivir no solo empeoraron su salud mental, sino que afectaron permanentemente su rutina. "De noche para mi son las 9 de la noche, ya no salgo de mi casa. Yo no voy a ningún lado si no me venís a buscar y me dejás en mi casa. Y no saco el perrito a la noche", cerró, angustiada.

"Los adultos estamos moldeados, podemos tener más o menos miedo, tomaremos más recaudos. Cuando maneja de noche y llego solo a un semáforo tengo miedo porque he tenido episodios de ruptura de vidrio, arrancada de reloj", confesó también el doctor Capuya. "Por lo que me contás no se te va nunca, ¿no?", quiso saber Carmen Barbieri. "No se va nunca", fue la respuesta definitiva del profesional.

La angustia de Carmen Barbieri al recordar la lucha de Fede Bal contra el cáncer

Uno de los desafíos más grandes que le tocó superar a Carmen Barbieri fue el cáncer de Fede Bal, el hijo que tuvo con Santiago Bal. En la 'mesaza' de Mirtha Legrand, la conductora llegó a confesar que "cuando me enteré que mi hijo Federico tenía cáncer y que tenía que empezar un tratamiento de quimioterapia y rayos, agarré una máquina y me rapé toda".

La mediática recordó con alegría el momento en el que su hijo terminó su tratamiento oncológico, y agradeció nuevamente a las personas que la acompañaron con rezos y buenas energías en su momento más difícil. "Cada vez que Fede se hacía el tratamiento cerraba los ojos y veía al padre llevando a un ejercito atrás para luchar contra ese tumor. Y salió adelante", cerró emocionada.