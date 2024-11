El sábado 9 de noviembre, Mirtha Legrand tuvo una "mesaza" de primer nivel con Osvaldo Laport, Claudio Zuchovicki, Iliana Calabró y Carmen Barbieri. En medio de la charla, la conductora de "Mañanísima" recordó cómo fue transitar junto a Fede Bal el diagnóstico del cáncer.

"Cuando me enteré que mi hijo Federico tenía cáncer y que tenía que empezar un tratamiento de quimioterapia y rayos, agarré una máquina y me rapé toda. A él no se le cayó un pelo y yo me quedé pelada, ja", comenzó contando Carmen respecto a la enfermedad de Federico.

Además agregó que "A partir de que se repuso, creo en los milagros, en los médicos y alguien supremo que manejó esas manos. Principalmente al doctor Luis Caro que se ocupa del cáncer de colon". También recordó el día que Fede llegó a su casa y le contó que el cáncer había desaparecido.

"Pasaron siete meses, me tocó el timbre, salí con una bata y barbijo, parecía Mamá Cora. Y me dice: 'Estoy sano. Voy a seguir siendo un paciente oncológico, pero no hay nada. Ni siquiera el tumor está en la cavidad, ni una marca. No lo pueden creer'", expresó en la mesa de La Chiqui.

Carmen Barbieri se emocionó al recordar la lucha de Fede Bal contra el cáncer

Luego sostuvo que "Hubo millones de cadenas. Les quiero agradecer a los Médicos del Cielo, a mis amigas, al padre Ignacio de Rosario que fue y le dijo a Sofía que lo bañemos en barro y ajo". Y añadió: "Cada vez que Fede se hacía el tratamiento cerraba los ojos y veía al padre llevando a un ejercito atrás para luchar contra ese tumor. Y salió adelante".