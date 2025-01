Fede Bal se plantó contra Carmen Barbieri, su mamá: "Embarró la cancha"

La relación entre Fede Bal y su madre es tan especial como conflictiva, dado el grado de exposición que las dos personalidades del espectáculo tanto sufren como disfrutan. Carmen Barbieri se emocionó hablando de su hijo en varias ocasiones, como también lo hizo Bal al hablar de su madre, pero recientemente el actor fue firme y definitivo al describir su actual relación con la capocómica.

En una entrevista con la revista Pronto, Fede Bal reveló los límites que le tuvo que poner a su madre: "A Carmen le gusta echar pimienta. Es así, es especialista", afirmó de la conductora que recientemente cruzó a Graciela Alfano. "Aprendí. Tengo 35 años y pasó la vida. Muchas veces me trajo problemas y en otros momentos intenté que la vida fuera por otro lado".

Carmen Barbieri acompañó a Fede Bal en el streaming "Blender". Foto: Instagram @estoesblender

El mediático también reveló que tras varios escándalos causados por sus infidelidades a previas parejas, como su ruptura con Sofía Aldrey, aprendió a mantener su vida íntima lejos de los medios. "Yo ya no hablo más. Hace un tiempo ya que no hablo de cosas que no tengan que ver con mi trabajo o cuestiones que le interesen a la gente para poder comprar una entrada o verme en un programa", sostuvo.

"No soy un chabón conflictivo. Sí fui un chabón soltero y reconozco que me gusta ponerme de novio y estar con mujeres del ambiente", continuó, reconociendo que a causa de eso "sufría ver a mi vieja enojada, que entre un juicio o tener que salir a dar explicaciones por cosas que dijo mi mamá", como sucedió cuando Carmen Barbieri salió a confrontar a Sofía Aldrey.

"Pero mis peleas son mías y las suyas, suyas. Cada cual con lo suyo y entiendo que Carmen por ser mamá y querer defenderme, se metió y embarró la cancha en temas que nada que ver. Pero, bueno, es la vida e imagino que para ella debe ser difícil escuchar que hablen de su hijo sin que le duela", reconoció Bal de Carmen Barbieri, quien pasó más de un mal momento en la televisión.

Al hacer paz con las acciones de su madre, al actor le tocó reconocer que lo hace desde un lugar de cariño: "La entiendo desde su lugar. Es mi mamá y habla de mí como su hijo y sabe que soy una persona que también trabaja en el medio". "Pero la diferencia es que está en la tele. Esa es su magia también y no se la puedo criticar, pero amaría que no lo hiciera conmigo. No la puedo frenar", cerró.

El secreto de Fede Bal para enmendar su relación con Carmen Barbieri

Fede Bal habló largo y tendido de su relación con Carmen Barbieri, y terminó su entrevista revelando que la terapia lo ayudó mucho a la hora de lidiar con su madre: "Lo hablé, lo trabajé y entendí. No hay mucho más que hacer. No la pude cambiar. Está más tranquila, es verdad, pero yo también estoy más tranquilo y eso trae menos conflictos. Pero siempre es como una bola y una cosa lleva a la otra.

Gracias a esto, es que los dos famosos pueden compartir momentos juntos en paz a pesar de sus ocupados calendarios: "Ella vive en Belgrano y yo en Maschwitz pero sí, nos vemos. Todo el tiempo compartimos aunque me gustaría más. Tengo muchos viajes por el mundo y ella trabaja mucho porque tiene dos programas de tele. Pero buscamos espacios para vernos".