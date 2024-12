Quién es el famoso conductor que salvó a Carmen Barbieri de ir a la cárcel

Carmen Barbieri no oculta su vida personal delante de las cámaras. Así es como, recientemente, contó que un conocido conductor la salvó de ir a la cárcel cuando su ex marido, Santiago Bal, se fue de su casa y le dejó una deuda económica grandísima.

Carmen Barbieri

En Poco Correctos, el ciclo que conduce en la pantalla de eltrece, Barbieri contó que en aquella época estaba en un momento complicado ante la AFIP porque su contador hizo mal uso de su dinero. "El contador que yo tenía hizo una trampa, no sé como que pagaba un puchito y después hacía sanata", dijo.

Y explicó: "Quien me ayudó fue Jorge Rial, porque no me había portado mal yo, sino quienes me manejaban. Él cree que yo soy una desagradecida, pero yo siempre lo recuerdo y digo que él me salvó de una grande".

"Él me dio una mano, yo me pelee con él pero no puedo olvidar que se portó tan bien conmigo en un momento en que yo me quedé sola. Mi marido se había ido de mi casa y me dejó con toda la deuda y yo sin saber. Eso se destapó cuando yo me separé. Ahora también Rial fue muy bueno con Fede y yo lo respeto mucho", continuó.

Jorge Rial

Por último, Carmen Barbieri añadió: "También lo critico, no soy un panqueque, hay cosas de él que no me banco, en ese momento había formas de él, no para conmigo, que no me gustaban y discutía mucho con él. Incluso me dejé de hablar y, es más, él hizo todo para que me vaya del canal. Pero ahora fue cambiando, está grande y lindo, también cambió su manera de trabajar".