El mal momento que pasó Carmen Barbieri en pleno programa por un hacker

Carmen Barbieri pasó un complicado momento mientras se encontraba haciendo "Mañanísima" que sale todas las mañanas por El Trece. La conductora se dispuso a dar una información cuando algo en su celular comenzó a preocuparla y era nada más ni nada menos que un hacker.

En el último tiempo, se puso de moda que estas personas llamen o manden mensajes, haciéndose pasar por personal de ministerios del gobierno nacional o en otras ocasiones por diferentes empresas. Los famosos no están exentos de este delito y le pasó nada más ni nada menos que a Carmen.

"Saben lo que está pasando... Me están hackeando el teléfono", expresó la conductora con mucha cara de preocupación. Estefi Berardi fue quien contó cómo sucedió todo: "Era un número del ministerio y era un número raro", comenzó contando la panelista del programa.

El complicado momento de Carmen Barbieri mientras conducía el programa:

Luego agregó: "Atiendo y me dicen que te quieren dar el carnet sanitario del COVID", luego de las palabras de su compañera, Carmen sostuvo que "en serio me está pasando esto, chicos, no es una broma", sostuvo la conductora visiblemente preocupada por la situación.

Lo cierto es que luego de las amenazas que recibió Carmen por parte de la persona que le expresó que le iban a clonar el WhatsApp, todo fue falso y no lo hicieron. Esto fue porque Estefi Berardi no les pasó ningún dato personal de la conductora y finalmente terminó cortando la llamada