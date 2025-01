L-Gante y su padre, distanciados a muerte: la implacable reacción de Miguel Ángel Prosi con su hijo

Después de criticar a Wanda Nara y respaldar a su hijo, Miguel Ángel Prosi volvió a hablar públicamente sobre su relación con L-Gante, que actualmente atraviesa una crisis. Según él, no está conforme con las decisiones recientes de su hijo y decidió distanciarse.

A pocos días del lanzamiento de una nueva canción de L-Gante, con una estrofa particular, en el programa El Ejército de la Mañana de Bondi se reprodujo un audio de Miguel Ángel en el que hizo fuertes declaraciones sobre su familia. En el mensaje, confiesa que dejó de hablar con su hijo. "A Elián lo borré hace más de una semana. Soy el único pelot… que se hace problema para que no le lleguen problemas", se escuchó al principio.

En medio de los escándalos con Wanda Nara, Prosi continuó con fuertes críticas hacia sus hijas y la madre de L-Gante, al expresar: "Estos son todos una manga de pelotu… Elián, la mamá, las hermanas". Su enojo parecía provenir de comentarios sobre el vínculo de su hijo con Nara, los cuales no le gustaron para nada.

Lo curioso es que, tras escuchar estas palabras, surgieron interrogantes en el estudio de Bondi, y Pepe Ochoa fue el primero en preguntar por qué Miguel Ángel había hablado de esa manera. Para aclarar la situación, Santiago Riva Roy explicó que Prosi considera que el entorno de Elián está aprovechándose de él. Más tarde, Fefe Bongiorno explicó que el mensaje no era un audio filtrado, sino uno que el padre de L-Gante había enviado a un periodista.

Al retomar la palabra, Santiago Riva Roy explicó por qué Miguel Ángel está tan molesto con su hijo: “Hablando con él me decía Elián está libre gracias a mi. Él siente que, no es gracias a Payarola, el estudio de abogados que tiene actualmente Elián. Él dice, Payarola toma la causa casi resuelta, gracias a mi Elián no fue preso”.

L-Gante se concentra en su música y prepara un show en Mar del Plata

L-Gante decidió alejarse del caos mediático y ahora se centra en su música. Este domingo, se presentará en Brewhouse, Mar del Plata, donde ofrecerá un show lleno de cumbia 420. El artista llevará su nuevo disco Celda 4, que refleja tanto su vida en los barrios como su paso por la cárcel. El álbum fusiona cumbia, reggaetón, trap y hip hop, y promete cautivar a sus seguidores.

L-Gante no quiere más problemas que puedan perjudicar su carrera. Foto: Instagram @

lgante_keloke.

El evento contará con una previa animada por Cream Party, que pondrá a todos a bailar con reggaetón y cumbia. También habrá foodtrucks, cervezas artesanales y una antigalería de arte. Las entradas se pueden conseguir en Articket, BlackIdApp y en puntos físicos como Brewhouse Olavarría.