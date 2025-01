La última jugada sucia de Mauro Icardi para arruinar a Wanda Nara y la relación con sus hijas

Sigue la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con el matrimonio enfrentado en la Justicia para divorciarse. Mientras los padres se disputan millonarias sumas de dinero en el juzgado, un importante evento en la vida de una de sus hijas se acerca, y el futbolista argentino buscaría usarlo para sembrar discordia entre las menores y su madre.

Este jueves 16 de enero, Francesca Icardi cumple diez años. La mayor de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi quedó por este motivo en medio de una nueva disputa entre su mamá, su papá y la China Suárez, quienes tienen ideas muy diferentes acerca del tipo de celebración que quieren organizar para la pequeña.

Wanda Nara y Mauro Icardi, en guerra por el cumpleaños de su hija. Foto: Instagram @yanilatorre

En previas historias de Instagram, Yanina Latorre dio los detalles de la nueva pelea entre Wanda y la China Suárez: "El domingo es el festejo de Francesca. Mauro quiere hacerle uno aparte, Wanda lo está invitando a que vaya. No creo que vaya, ¿no? ¡Imaginate si va y lo acompaña la China!", comentó.

Este jueves, la angelita reveló que Mauro Icardi demandó a través de sus abogadas que la conductora de Telefe le entregue a sus hijas por los próximos días. "Mauro dice que hoy le tiene que llevar a las hijas a las 19 horas a la YPF. Que Wanda no las tuvo 15 días porque no las quiso llevar a Punta del Este. Mauro denuncia que no puede hablar con las hijas porque Wanda lo bloqueó", escribió.

En las últimas horas, Laura Ufbal se sumó al panel de "Intrusos" y reveló el plan del delantero del Galatasaray para alejar a Wanda Nara de su hija en su cumpleaños. De acuerdo con la panelista, "Mauro alquiló un lugar en Punta del Este" para la fiesta de cumpleaños de Francesca, con intención de llevarse a las chicas del país para festejar el aniversario.

Por el momento, las dos menores de edad permanecen con la madre y los tres hijos que tuvo con Maxi López, quien está muy cercano a Wanda Nara en medio del escándalo. La empresaria y modelo se encargo de mostrar cómo le cantaba el feliz cumpleaños a su hija cuando sonaron las doce en su cuenta de Instagram, al igual que las fotos de su día de pileta en la mansión de Santa Bárbara.

Wanda Nara y Mauro Icardi, a los gritos en su audiencia de mediación

Wanda Nara y Mauro Icardi se encontraron cara a cara en una mediación ordenada por el juez de su causa, con el objetivo de determinar el régimen de visitas y comunicación de las niñas a su padre, y de comunicación entre los padres de las menores. Detalles del encuentro llegaron a la prensa, y como era de esperar, fue de lo más explosivo.

Nuevamente a través de Instagram, Yanina Latorre informó que la mediación, llevada a cabo virtualmente, no duró más de media hora. La angelita resaltó la actitud de Mauro Icardi, quien "no quería escuchar cuando Wanda hablaba y pedía que se calle". La llamada habría acabado a los gritos, con el delantero del Galatasaray afirmando "soy millonario, hago lo que quiero".