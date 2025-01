Se filtró un nuevo polémico chat de Mauro Icardi provocando a Wanda Nara: "Me voy a comer una..."

La novela Wanda Nara-Mauro Icardi está en boca de todos. A principios de enero, se revelaron polémicos chats entre la modelo y el futbolista que datan de agosto de 2024. Sin embargo, hubo una frase del deportista que llamó la atención de todo el mundo y se volvió viral.

"¿¿¿Nos das una oportunidad??? Que quiero coger** y llenarte toda de leche la hamburguesa", es el mensaje que le mandó el jugador a la conductora.

Las conversaciones entre la modelo y el deportista se volvieron virales a principios de enero.

Los memes y comentarios no tardaron en aparecer en todo el Internet. Y ahora, hay segundo capítulo de toda esta polémica.

El pasado miércoles 15 de enero, el periodista Nacho Juliano dio a conocer por medio de sus historias de Instagram (@Nachojuliano) un nuevo chat entre Wanda y Mauro. Parecería ser que es una de las últimas conversaciones que tuvieron.

La conductora y el deportista se separaron en julio del año pasado.

En la imagen que publicó Juliano, se puede ver que el diálogo entre Nara e Icardi se desarrolla a la madrugada. "Bueno, te dejo. Ya perdí 5 minutos de mi vida. Me voy a comer una hamburguesa", le dice el futbolista a la presentadora.

"Ahhh me olvidaba, mañana a las 19.00 h te las entrego (a las hijas que tienen) en la guardia del barrio. ¡¡¡No llegues tarde que tengo planes!!!", añadió el deportista.

Nacho Juliano reveló en sus historias de Instagram un nuevo chat entre Wanda y Mauro. Créditos: captura de pantalla Instagram Nachojuliano.

Y Wanda Nara le puso los puntos: "Mira, Mauro, las nenas las espero en casa. Yo te las llevé, vos me las traes a la puerta de mi casa como yo te las llevé. Hace las cosas bien. Mañana las espero en Santa Barbara. Te pido que no hagas chiquilinadas. Tráelas a las 16 o a las 17 h. Y que no sea traumático la vuelta a casa para ellas".

"Lo traumático va a ser que cuenten los días hasta el 15 que vuelven conmigo", le respondió Mauro Icardi. "A las 19.00 te las entrego en la puerta de mi barrio. Como ya te avisaron mis abogadas", es el último mensaje que se puede leer del futbolista.